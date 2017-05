Partier står sammen om forslag til uddannelsesvision

Egil Hulgaard (K), Tine Hessner (byrådskandidat for De Radikale) Kasper Krüger (V) og Ole Holleufer (LA) er gået sammen om et forslag til en fælles vision for ungdomsuddannelserne i Furesø Kommune.

Furesø - 16. maj 2017 kl. 08:13 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tre medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, Egil Hulgaard (K), Kasper Krüger (V) og Ole F. Holleufer (LA) foreslår nu sammen med byrådskandidat for De Radikale, Tine Hessner, en samlet vision for udviklingen af kommunens ungdomsuddannelser.

Det fælles udspil til en ny vision kommer i kølvandet på det lave antal tilmeldinger til de erhvervsrettede 10. klasses tilbud, der gjorde, at uddannelserne ikke blev en realitet i år.

De fire politikere er enige om, at ideen er grebet forkert an, fremgår det af en fælles pressemeddelelse.

Visionen består af tre fokusområder, som er beskrevet i oplægget:

- Uddannelsestilbuddet skal ramme unge i Furesø og nabokommunerne. Det betyder, at uddannelsen skal være tiltrækkende. Det gælder indhold, placering og relevans.

- Fokus på organisk vækst. Der skal tages udgangspunkt i det eksisterende og en videreudvikling af det.

- Fokus på udvikling af uddannelsestilbud med udgangspunkt i det nære - de kompetencer vi har tæt på, som kan bidrage til et spændende tilbud og de behov, vi dokumenteret har brug for at dække.

Konkret betyder det, at der skal satses på at etablere en gymnasial erhvervsrettet uddannelse i forlængelse af 10. klasses tilbuddene. Politikerne ønsker at afklare mulighederne for at oprette en HTX eller HHX uddannelse i tillæg til den etablerede erhvervsuddannelse, der allerede er oprettet. De to erhvervsrettede 10. klasser skal integreres i den eksisterende Campus Furesø på Egeskolen i Jonstrup. Her er der ifølge politikerne plads i bygningerne til etablering af værksteder, og samtidig er der rigtig gode muligheder for på sigt at etablere større uddannelse på for eksempel den gamle officersskole på Flyvestationens området eller i Widex bygningen på Kirke Værløsevej.

- Vi skal have fagpersonale, med forstand på udvikling af uddannelsesmiljøer for unge, til at samarbejde med det lokale erhvervsliv. For eksempel kunne man tænke et samarbejde med Filmstationen om en film/medie uddannelse eller et samarbejde med Novo Nordisk om uddannelser indenfor f.eks. biotek og produktionsteknik. Naturligvis skal der sikres gode offentlige transportmuligheder. Dette tænker vi også vil være naturligt, når en bydel i forvejen er i udvikling. Endelig er det er vigtigt, at uddannelsen markedsføres på en god og engageret måde - af de rigtige mennesker; unge, fagpersonale, forældre og erhvervsliv. Det skal være attraktivt at være den første årgang på en ny uddannelse - vi skal gøre noget ekstra for vores "1st movers", lyder det i den fælles pressemeddelelse.