Parkinsondans indtager tv-skærmen

Den tidligere statsministerfrue og Vild med dans-deltager Anne-Mette Rasmussen fik i 2013 veninden Elisabeth Dalsgaard fra Swingtime Danseskole med på en idé om at oprette dansehold for parkinsonpatienter og deres pårørende. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Undersøgelser viser, at motion kan være med til at holde Parkinson i ave, og den idrætsuddannede Elisabeth Dalsgaard tog udfordringen op, og i januar 2014 rejste det første dansehold til Lanzarote. Siden har otte hold og cirka 200 personer været til parkinsondans.

- De folk, der har Parkinson, kæmper hver eneste dag med Mr. Parkinson. Det var noget, jeg blev præsenteret for, da jeg startede det her projekt. De siger: »Vi har jo hele tiden Mr. Parkinson med på slæb. Han er der altid, men nu finder vi ud af, at vi også kan danse med ham.

Mia Heldam uddyber:

- I programmet følger vi de medvirkende familier, men det opleves primært igennem to udvalgte par; Niels Christian og hans hustru Inger Marie - samt Lone og hendes søster Marianne. Min egen oldefar havde Parkinson, og jeg husker tydeligt hans rystelser, men det har alligevel været tankevækkende at arbejde med dette projekt - og har i den grad givet en indsigt i, hvordan det er, at leve med en kronisk sygdom. Samtidig har det været en aha-oplevelse at se, hvor visuel en effekt musik og dans har haft for alle involverede. Optagelserne »oser« af god energi, kærlighed og livsglæde. Jeg tager virkelig hatten af for det projekt.