»Samskabelse i Furesø« hedder et nyt projekt, der skal skabe en bedre hverdag for sårbare unge, børn og familier i Furesø. Foto: Marie Louise Munkegaard

På vej mod en bedre hverdag

Furesø - 15. februar 2017 kl. 09:48 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Røde Kors har sammen med Frivilligcenter Furesø, Red Barnet, Furesø Kommune og en stribe af andre lokale aktører skabt nye initiativer og ikke mindst nye samarbejder og netværk til gavn for sårbare børn, unge og familier i Furesø. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Projektet hedder »Samskabelse i Furesø«, hvor en lang række frivillige organisationer, kommunale indsatser, lokale virksomheder og boligorganisationer er gået sammen om at finde løsninger på, hvordan de kan udbrede kendskab til de nuværende tilbud og udvikle nye initiativer til sårbare familier.

Resultatet er flere konkrete nye initiativer. Red Barnet og fritidsvejlederne i kommunen er blot to af de deltagere, der er gået sammen og har skabt et bud på en løsning på en konkret udfordring. En ny følgeordning skal sikre at flere udsatte børn får et aktivt fritidsliv.

- Kommunens fritidsvejledning fortalte, at mange unge af forskellige årsager er udfordret i forhold til deltagelse i foreningslivet. I dag rekrutterer vi frivillige, der kan introducere og følge dem til sport og andre fritidsaktiviteter, fortæller Hans Rendbæk, formand i Red Barnet i Furesø.

Idéen blev til virkelighed efter første møde i »Samskabelse i Furesø«.

Ud over konkrete initiativer er der skabt et styrket samarbejde og netværk i lokalområdet. Blandt andet mødes alle de deltagende aktører løbende for at dele viden og følge op på initiativerne. Større viden om hinandens tilbud og samarbejder på kryds og tværs er med til at give flere børn, unge og familier med svære livsvilkår, nye muligheder og betydningsfulde fællesskaber i lokalområdet.

- Det er fantastisk at se, hvordan projektet har været startskuddet til betydningsfulde samarbejder og helt konkrete initiativer til gavn for de familier her i kommunen, som har brug for ekstra hjælp. Det styrker de familier, vi har med at gøre, fordi vi tænker mere på tværs, siger formand for Røde Kors i Furesø, Tine Sahlgren.

Tirsdag den 21. februar klokken 17 til 20 mødes alle interesserede borgere og repræsentanter fra frivillige organisationer, det lokale erhvervsliv, boligorganisationer og kommunale indsatser til et nyt initiativværksted, hvor der skal findes flere fælles løsninger til gavn for sårbare børn, unge og familier.

Alle er velkomne, men tilmelding kræves senest fredag den 17. februar. Arrangementet finder sted i Farum Arena VIP loungen.

For tilmelding til mødet, fremsendelse af program og eventuelle spørgsmål kontakt Tenna Rasmussen fra Røde Kors på telefon 21 43 02 41 eller teras@rodekors.dk.