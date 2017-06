Henning Bek kan se tilbage på en spændende tid som bestyrelsesformand for Skovhuset ved Søndersø. Foto: Niels Plum

Overdådig kunst og mavepustere

Furesø - 06. juni 2017 kl. 10:58 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Henning Bek og Christa Julin flyttede til Hareskovby omkring årsskiftet 1988/89, havde de hørt om Skovhuset ved Søndersø.

- Jeg kan huske, at det var et dejligt sted, men da vi kom til Hareskovby, blev det til mere regelmæssige besøg, og da der blev afholdt Skovhus-marked, hjalp Christa til, og pludselig sad jeg i bestyrelsen for Skovhuset, fortæller en smilende Henning Bek til Frederiksborg Amts Avis.

På denne solrige fredag formiddag kommer Skovhuset rigtig til sin ret med skøn natur udenfor og enestående kunst indenfor.

Henning Bek tager imod, selv om der egentlig ikke er åbent, og gæstfriheden tager yderligere et hak opad, da et ægtepar forsigtigt åbner døren og vil kigge inden for. Der er tale om et besøg, hvor den kvindelige del af ægteparret har givet husbonden et besøg i Skovhuset som en fødselsdagsgave.

- Så selvfølgelig er de velkomne, når jeg nu alligevel er her, siger Henning Bek.

De igangværende udstilling, »Captured Letter« med en af Finlands mest berømte nutidige kunstnere, Yli-Mäyry, har været et tilløbsstykke, der udover lokale gæster har tiltrukket en mængde besøgende fra København.

Efter to år som menigt bestyrelsesmedlem blev Henning Bek formand, og siden er han blev valgt hvert år - uden modkandidat.

I anledning af Skovhusets 40 års jubilæum for nylig var der nattergaletur, årets vært, Ellen Randløv, blev hædret, og Henning Bek kunne desuden fortælle mere om husets historie, der af og til har været præget af høj bølgegang.

- Det har været krævende at finde fondsmidler og organisere driften, så det har flere gange været nødvendigt med forskellige opstramninger. Økonomien har altid været forudsigelig stram, og vi har da fået et par mavepustere, når vi er skåret i de kommunale tilskud, forklarer Henning Bek.

Den tidligere leder af Skovhuset ved Søndersø, Finn Bech, har skrevet en fremragende bog om stedets første år, blandt andet om den første udstilling, »Heerup«, som borgmester Ernest Ellgaard åbnede den 28. maj 1977.

Bogen indeholder blandt meget andet en række anekdoter og et væld af overdådige illustrationer.

Siden Finn Bech har huset haft tre kvindelige kunstneriske ledere; Dorthe Abildgaard, Birgitte Agersnap og Anne Cathrine Wolsgaard Iversen. Den 1. august sætter Annette Lindroos sig i stolen, og ifølge Henning Bek er forventningerne store.

- Vore hidtidige kunstneriske ledere har på hver deres måde sat præg på huset. Dorthe Abildgaard var innovativ og fremragende til at skaffe fondsmidler, ligesom hun stod for nogle af vores mest bragende succeser. Birgitte Agersnap overtog et veldrevet hus,og hun var populær hos vores frivillige, men hun var her kun i kort tid. Anne Cathrine Wolsgaard Iversen er kunsthistoriker, og hun har gjort en stor forskel, forklarede Henning Bek.

Annette Lindroos blev valgt blandt ikke færre end 76 ansøgere, og han har store forventninger til det samarbejde.

- Annette matcher huset perfekt, hun er ikke bange for at svinge en hammer, og hun er allerede meget vellidt hos vore frivillige værter, siger Henning Bek.

Han forventer også en stigning i besøgstallet og et endnu tættere samarbejde mellem de involverede i Skovhuset.

- Næste år skal vi i samarbejde med Farum Kulturhus lave en udstilling om arkitekt Bernt Petersens arbejde. Han var en usædvanlig spændende mand, og det bliver en god udstilling, lover Henning Bek.

Den nuværende udstilling, »Captured Letter« kan opleves frem til den 18. juni, og inden da deltager Skovhuset i den stort anlagte Furesø Picnicfestival i den kommende weekend.

I 2017 samarbejder Skovhuset igen med Furesø Kommune om sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge (for elever, der skal i 4. klasse efter ferien til og med 9. klasse). Det sker i uge 26. Der vil blive hold med keramik, grafik/maling, tegning og maleri, med undervisning af skolens faste undervisere og med Ingrid Barsballe som tovholder.