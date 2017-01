Borgmester Ole Bondo Christensen (S) og kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) ved åbningen af den tredje udgave af Lun på ord festivalen i Furesø Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Ord, der fænger, fanger og forløser

Furesø - 21. januar 2017

Kulturhuset Galaksen blev fredag middag oversvømmet med gæster, der ville være med til at åbne den tredje udgave af læsefestivalen »Lun på ord«, der byder på to dages gratis festival med en overflødighedshorn af forskelligartede arrangementer. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I år er temaet spor, for eksempel digitale spor, flygtningespor og miljøspor.

Leder af Furesø Bibliotek & Borgerservice Mette Jonstrup, inviterede i sin velkomst indenfor i litteraturens verden af varme og humor, og hun håbede at se festivalen vokse år for år.

Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) takkede for, at hun havde fået lov til at holde åbningstalen, og hun understregede vigtigheden af, at man læste højt for sine børn og børnebørn.

- Mange lærere og bibliotekarer har plantet lysten i børn til at læse, og fordybelse er i sig selv en glæde. Jeg glæder mig over at se, at læseklubber springer op over alt, sagde hun blandt andet.

Blandt gæsterne var Anne Glad fra tv-udsendelsen »Kender du typen«?, og Mette Bock mindedes, at hun personligt selv havde deltaget i programmet. Her havde Anne Glad fra start skudt på, at husets beboer var en konservativ, 70-årig dame, men i udsendelsens afslutning havde hun gættet, at her bor Mette Bock.

Kultur- og kirkeministeren nævnte også, at landets biblioteker er inde i en kæmpestor og spændende omstillingsprøve, hvor det er nødvendigt at fastholde en åbenhed overfor at gøre tingene anderledes.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) havde taget din 86-årige far med, og efter at have sikret, at stedets teleslynge fungerede, fortalte borgmesteren blandt andet, at det forunderlige med ord er, at de kan kaste lys, skabe glæde og give håb.

- Ord kan bringe os ud af ensomhedens mørke, som når vi gennem andres ord for indsigt i deres viden, skønhed eller når vores ord til andre bliver bestået, spejlet, vendt og uddybet, sagde Ole Bondo Christensen blandt andet.

Han nævnte blandt andre den svenske forfatter og nobelprismodtager Thomas Transtrømer, Johannes Evangeliet, Astrid Lindgren og Søren Ulrik Thomsen.

Afslutningsvist takkede han biblioteket, Galaksen, Furesø Musikskole og Egnsteatret Undergrunden for at have lagt program og hus til.

- Velkommen til to dage med ord, der fænger, fanger og forløser her i vores forrygende fantastiske Furesø, lød ordene.

Lørdag er der blandt andet besøg af Silja Okking fra Ramasjang, KageBord af Ord, Sebastian Kleins JungleSpor, forskellige forfatterbesøg og et par smagsprøver på årets ungemusical »Midt om natten«.