Kolle Kolle i Værløse var startsted for sidste etape af LøkkeFondens Challenge. Foto: Allan Nørregaards

Op på cyklen - og væk fra kanten

Furesø - 30. juni 2017 kl. 06:38 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag formiddag trillede feltet fra LøkkeFondens Challenge stille og roligt ud fra kursusejendommen Kolle Kolle i Værløse og tog dermed fat på den sidste etaper af »Rundt i Danmark 2017«. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) projekt har bestået af et 16 ugers udviklingsforløb for drenge mellem 16 og 21 år. Det har indeholdt blandt andet kost- og ernæringskurser, coaching og cykeltræning en til to gange om ugen. Forløbet blev afsluttet med cykelløbet, hvor drengene cyklede mere end 500 kilometer på fem dage, inden de kom i mål. Lars Løkke Rasmussen havde selv overnattet på Kolle Kolle og var med gode ben klar til sidste etape.

Formålet er at give drengene en tro på, at de kan langt mere, end de selv ved og samtidig give dem en mere disciplineret og struktureret hverdag.

LøkkeFondens egne projekter henvender sig til drenge i alderen 13 - 25 år, som har et fagligt efterslæb eller er i risikozonen for ikke at få en uddannelse eller et arbejde. LøkkeFonden møder drenge i forskellige faser af deres liv og har derfor projekter for drenge i forskellige aldersgrupper. Projekterne udbreder læringsmetoder til kommuner og skoler på forskellig vis. Det kan både gælde elever fra folkeskolens mellemtrin og udskoling, hvor elever i mange aldersgrupper oplever udbytte.

LøkkeFondens mission er at hjælpe drenge væk fra kanten og ind i fællesskabet.

LøkkeFondens vision er enten som drivkraft eller samarbejdspartner, at imødekomme og hjælpe drenge på kanten. Ved at gennemføre projekter, der afprøver nye læringsmetoder, motiveres drengene til at tage ansvar for at få en uddannelse, et job og til at blive aktive samfundsborgere. Samtidigt med, at der udvikles ny dokumenteret viden, som kan inspirere til samfundsforandringer.

LøkkeFondens værdigrundlag er, at fondens aktiviteter skal styrke den enkeltes evne til at tage ansvar for eget liv og fremtid. Man skal møde hver enkelt med høje forventninger, men også med en naturlig åbenhed over for at udvikle og afprøve nye løsninger.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) var med ved den sidste etape, og han var lige kommet hjem fra at have cyklet Danmark rundt - fra Bornholm til Skagen, så han havde dyb respekt for de cirka 600 kilometer, drengene havde cyklet ved målet ved Bella Centret.

- Fem dage i sadlen i sol, regn og vind. Det er ikke noget man gør uden vilje, styrke og disciplin og lidt stædighed, sagde Ole Bondo Christensen, der håbede på, at drengene fik medvind hele vejen - både på turen og i livet fremover.