Folkesundheden i Furesø Kommune - og i hele Danmark - skal forbedres. Et mål kunne være at deltage i Farum Sø Løbet.

Op af sofaen og i gang, Furesø...

Furesø - 09. februar 2017 kl. 06:31 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirka 2500 furesøborgere har netop modtaget en invitation til den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse »Hvordan har du det? 2017«. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det handler om helbred, trivsel og sundhedsvaner, og håbet er, at så mange borgere som muligt besvarer spørgsmålene. Svarene er nemlig med til at forme Furesø Kommunes initiativer på forebyggelses- og sundhedsområdet.

Sundhedsstyrelsen står bag initiativet sammen med Statens Institut for Folkesundhed og landets fem regioner, som skal være med til at give et billede af sundhedstilstanden hos borgerne. På baggrund af svarene kan Furesø Kommune målrette sundhedstiltag efter furesøborgernes sundhedstilstand og hjælpe dem med at blive endnu sundere i 2017.

Den seneste sundhedsundersøgelse fra 2013 viste, at Furesø Kommune overordnet set var lidt sundere end regionens gennemsnit. Dog var færre furesøborgere fysiske aktive. I 2013 var 34 procent af borgerne i Furesø ikke fysisk aktive 30 minutter om dagen, mens gennemsnittet var 32 procent i regionen.

Tallene fik kommunens sundhedsstrategiske forum til at sætte fokus på fysisk aktivitet i hele kommunen. Det betød et stort fokus på cykling med anlæg af supercykelstier, flere cykelstativer og pædagogiske cykel-forløb i kommunens skoler. Desuden er fodboldhold for flygtninge, stavgang for borgere med kroniske sygdomme, krop og bevægelse i daginstitutioner eksempler på nogle af de initiativer, der kom ud af sidste sundhedsundersøgelse.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Furesø Kommune, Susanne Mortensen (K), understreger sundhedsundersøgelsernes betydning for kommunens arbejde.

- Sundhedsundersøgelsen er et vigtigt redskab, som muliggør, at vi kan målrette sundhedsarbejdet og indsatsområder til furesøborgernes behov. Det er vigtigt, for at alle vores borgere får mulighed for at leve et sundt og godt liv, fortæller Susanne Mortensen og fortsætter:

- Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. Vi håber, at så mange som muligt deltager, for herved er man som borger nemlig med til at sætte retningen for nye fokusområder på sundhedsområdet i Furesø. Undersøgelsen er et meget værdifuldt redskab i bestræbelserne på, at vores indsatser bedst muligt kan understøtte borgernes helbred og trivsel.

To gange tidligere, i 2010 og 2013, har man lavet lignende undersøgelser, hvor der er blevet spurgt ind til madvaner, alkoholforbrug og trivsel.

Undersøgelsen har til hensigt at forbedre folkesundheden i de respektive kommuner i hele Danmark. De samlede resultater fra dette års undersøgelse skal danne baggrund for regioner og kommuners sundhedsprofiler i 2017.

Det er frivilligt at deltage, og svarene bliver behandlet fortroligt, så ingen deltagere vil kunne genkendes i forbindelse med undersøgelsen.

Undersøgelsen sendes til et antal borgere over 16 år.