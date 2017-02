Fra sidste teaterkoncert på Marie Kruses Skole »The Lone Tree Saloon«. Foto: Mikkel Swartz

Om at tiltrække opmærksomhed

Furesø - 06. februar 2017 kl. 11:48 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elever fra 8. klasse til 3.g på Marie Kruses Skole i Farum - og deres lærere - har i flere måneder knoklet for at få musik, scenografi og sang til at gå op i en højere enhed, så de kan fyre den af, når dette års teaterkoncert »Attention« har premiere den 7. februar. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Teaterkoncerten tager udgangspunkt i forskellige stereotyper fra gymnasiet - for eksempel aktivisten, nørden, entertaineren, punkeren - og består af en række musiknumre, som blander elementer fra teaterverdenen og musikverdenen. Forskellige performances, der behandler temaet »unge og opmærksomhed« - når lysten til opmærksomhed former et liv med nye venner, fester, sociale medier, lektier og karakterer. Alle interesserede har mulighed for at se teaterkoncerten, som løber af stablen fra den 7. til den 9. februar på Marie Kruses Skole.

- Du skal glæde dig til alle numrene, de forskellige performances og bare hele stemningen - at se, hvordan de forskellige karakterer i teaterkoncerten prøver at tiltrække sig opmærksomhed i de forskellige scener, siger Nikolaj Thonesen fra 2.e på Kruses Gymnasium, der er meget begejstret for at være med i stykket. Og han tilføjer:

- Når du er med i en produktion som den her, så spiller det ikke den store rolle, hvilket klassetrin du går på. Det hele smelter sammen, og vi går kun op i, at det skal blive et fedt og smukt produkt.

Han understreger, at sammenholdet på tværs af årgange og klasser er det allerbedst i forhold til at være med i teaterkoncerten - og selvfølgelig at se, hvordan det hårde arbejde er med til at forme en produktion, som han er stolt af.

Spilledage: Tirsdag den 7. februar klokken 19., onsdag den 8. februar klokken 17 og torsdag den 9. februar klokken 19. Dørene lukkes præcis til alle tre forestillinger.

Billetter: 40 kroner. pr. billet, sælges i døren en time før forestillingen. Forudbestilling af billetter (med betaling i døren): mail til Kasper Østerholdt Jensen: kj@mks.dk.