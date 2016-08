For børnene er der halmlegeplads i laden, når Stengården holder Økologisk Høstmarked i weekenden. Foto: Elisabeth Rasmussen

Økologiske Frontløbere på høstmarked

Furesø - 31. august 2016 kl. 13:42 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nyligt blev Elisabeth og Jens Otto Rasmussen på Stengården i Bregnerød kåret til Økologiske Frontløberer. Nu er der mulighed for at komme på besøg på den aktive gård. Stengården inviterer nemlig til Økologisk Høstmarked i weekenden den 3. og 4. september. Her kan man opleve et økologisk landbrug og komme helt tæt på gårdens produktion af mad. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Se for eksempel det store areal med op mod 100 forskellige grøntsager, som dyrkes på gården.

I weekenden flere end 80 økologiske landmænd over hele landet stalddørene og inviterer danskerne ud for at se, hvordan de økologiske dyr trives og hvordan produktionen af de økologiske grøntsager, bøffer, æg, mel, mælk og andre varer foregår. Det sker til Økologisk Høstmarked, hvor der er oplevelser for alle sanser. Økologisk Høstmarked hylder de gode råvarer og fejrer det lokale økologiske madlandskab.

En af de økologiske gårde, der inviterer på gårdbesøg er Stengården i Bregnerød. For børnene er der halmlegeplads i laden - og der vil være smagsprøver på friske grøntsager fra gården.

- Vi holder Økologisk Høstmarked for 17. gang i år, fordi vi gerne vil give folk mulighed for at komme ud og opleve, hvordan den økologiske fødevareproduktion foregår. Vi har til daglig rigtig mange kunder i vores store gårdbutik og cafe. Nu får de kunder - og alle andre - chancen for at komme bag om hele vores produktion, og vi glæder os rigtig meget til at vise rundt og fortælle om vores dagligdag her på gården, siger Elisabeth Rasmussen.

Samtidig er høstmarkedet også en hyggedag, hvor man kan nyde en kop kaffe i frugtplantagen eller gå en tur i krydderurtehaven.

- Til Økologisk Høstmarked kan hele familien tilbringe en sjov og lærerig sensommerdag på landet og både se, røre, lugte og smage på økologien. Man kan møde landmanden, der producerer de økologiske fødevarer og på første hånd opleve, hvilken forskel man gør for dyrene og naturen med sine økologiske indkøb i hverdagen, siger Birgitte Nygaard, projektleder i Økologisk Landsforening.

I 2015 var der 63.000 danskere, der trak i gummistøvlerne og drog på landet til Økologisk Høstmarked.

Læs mere på www.høstmarked.dk.