Økologi: Furesø går foran

- Furesø ligger på et drikkevandsreservoir, og lige som vi opfordrer vores borgere til at styre uden om sprøjtegifte, sender vi her et signal til vores borgere om, at vi driver vores jord og naturpleje bæredygtigt, og at der er en årlig kontrol af produktionen, siger John Ingemann Allentoft (K), som er formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i Furesø Kommune.