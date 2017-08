Enhedslistens spidskandidat Øjvind Vilsholm (tv.) og Alternativets spidskandidat Allon Hein Sørensen(th.) vil begge have ekstra fokus på det sociale og det miljømæssige i kommunen, derfor er de to partier gået i valgforbund. Foto: PRmeter Kommunikation

Ø og Å i rød-grønt valgforbund

FURESØ: Lige inden sommerferien offentliggjorde borgmesterpartiet Socialdemokraterne et valgforbund med Det Radikale Venstre og SF. I samme moment rakte man hånden frem til Alternativet og Enhedslisten i håbet om et bredt valgforbund på venstrefløjen. Men det ønske bliver ikke opfyldt.

Enhedslisten har haft et mandat i byrådet i de to seneste valgperioder, mens Alternativet for første gang stiller op i Furesø Kommune med Allon Hein Sørensen som spidskandidat.

- Det har været noget af en hård hestekur de sidste år, og de penge man har sparet, har i stedet kostet dyrt på især den sociale bundlinje. Vi vil i Alternativet arbejde for, at der i Furesø altid sættes fokus på alle tre bundlinjer, den miljømæssige, den sociale og den økonomiske. Vi mener ,vi kan skabe balance, ved at udskifte en kontrol- og dokumentationskultur med tillid til personalets faglighed og borgernes ønsker. Dermed kan vi sætte fokus på miljø og velfærd, og give blandt andet daginstitutionerne et meget tiltrængt løft, siger Allon Hein Sørensen, som også ser de bedste muligheder for at opnå valg til byrådet i denne alliance.