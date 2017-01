Nytårskur i Venstre trak fint besøg

Willy Eliasen, Sophie Løhde og Karsten Søndergaard ved Venstres nytårskur i Farum.

Furesø - 23. januar 2017

Flere end 120 venstrefolk var mødt op til Venstres årlige nytårskur i Egedalskredsen for nylig på Ellegården i Farum. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kredsens kandidat, Sophie Løhde, kunne samtidig fejre at det er 10. gang, at nytårskuren afholdes med hende som folketingskandidat.

Sophie Løhde fortalte i sin tale om de mange resultater, som regeringen indtil nu har nået på især sundhedsområdet, som Sophie Løhde havde ansvaret for som Sundheds- og ældreminister, indtil slutning af november måned sidste år.

Sophie Løhde skiftede ved regeringsomdannelsen ministerområde til Finansministeriet, hvor hun i dag er minister for offentlig innovation.

Den offentlige sektor står foran et servicetjek. Der bliver flere ældre og plejekrævende borgere, alt imens der bliver færre borgere til at finansiere udgifterne.

- Vi skal derfor populært sagt have den offentlige sektor til at køre længere på literen, var et af Sophie Løhdes budskaber under nytårskuren.

Der skal tænkes smartere inden for det offentlige. Det er den opgave, som Sophie Løhde nu står i spidsen for, og som hun allerede har kastet sig over.

Inden længe vil hun præsentere en ledelseskommission, der blandt andet skal komme med anbefalinger til en bedre offentlig ledelse.

Sophie Løhde benyttede samtidig lejligheden til at takke afgående borgmester Willy Eliasen for hans store indsats, først for Stenløse kommune og senere, efter kommunesammenlægningen, for Egedal Kommune.

Egedals kommende borgmester Karsten Søndergaard var også tilstede under nytårskuren.