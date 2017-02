Ny vicerektor på Kruse

- Det skal være tydeligt, at vi kan noget særligt som privatgymnasium - for eksempel at vi kan tilbyde studieretninger, der er kombineret med idrætsfagets muligheder inden for for eksempel adventure og ski. Jeg glæder mig til samarbejdet med rektor og den nye uddannelseschef Esben Lorenzen og at implementere de nye studieretninger fra skoleåret 2017/18, siger Anne Kirstine Frandsen.