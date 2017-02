Farumfirmaet NorthStar har installeret Odense Domkirkes nye lydanlæg. Foto: NorthStar

Ny lyd løste domkirkens problemer

Furesø - 17. februar 2017 kl. 06:03 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sidste par måneder har præstens tale lydt anderledes i Odense Domkirke. Stemmens rungende efterklang er nu væsentligt svagere, og det er blevet betydeligt lettere at høre ordene - uanset hvor man sidder i kirkerummet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kirkens nye lyd beror på installation af et helt nyt lydanlæg skræddersyet af AV-virksomheden NorthStar fra Farum, der blev leveret, monteret og taget i brug i november 2016.

Odense Domkirkes nye lydløsning har været længe undervejs. De sidste par år har menighedsrådet ønsket et bedre lydanlæg, der både kunne løfte præstens stemme og bruges til musikafvikling - også ved livekoncerter. Kirkerummets efterklang er god til orgelmusik, men den giver problemer for god talegengivelse og afvikling af rytmisk musik med bas. Et lydanlæg med optimal talegengivelse og et minimum af lydrefleksioner kræver derfor en skræddersyet løsning, der tager højde for kirkerummets akustik og arkitektur.

Menighedsrådet indhentede flere tilbud på en ny lydløsning til domkirken. Efter en grundig vurdering blev NorthStars løsning valgt, da lydfirmaet blandt andet kunne præsentere, dokumentere og garantere en lydløsning, hvor dækning og lydgengivelse er optimal. Samtidig har NorthStar installeret lydanlæg i mere end 110 kirker - blandt andet Roskilde Domkirke, Århus Domkirke og Maribo Domkirke.

Da varmesystemet i kirken også skulle udskiftes, besluttede menighedsrådet, at det nye lydanlæg skulle installeres i samme arbejdsgang. Varmesystemet blev udskiftet i september og oktober - og efterfølgende rykkede NorthStar ind og monterede det nye lydanlæg i november 2016.

Med computersimulering havde NorthStar planlagt antallet af højttalere, og deres optimale placeringer for at få den bedst mulige lydgengivelse uden forstyrrende refleksioner - og derved opnå mindst mulig efterklang. NorthStars skræddersyede løsning inkluderede blandt andet 13 stk. højttalersøjler på to meter og ni stk. en meters enkelthøjttalere - alle fra Bose.

For at optimere lydanlægget til aktiviteter med afvikling af rytmisk musik, er der monteret seks stk. professionelle basmoduler fra Bose, der giver musikoplevelsen den helt rigtige bund.

Udover optimal lydgengivelse i hele kirken har NorthStar også lagt vægt på at levere en løsning med nem betjening. Mikrofoner, lydstyrke og til-/frakobling af lydzoner sker enten fra en tablet eller et brugervenligt digital kontrolpanel.

- NorthStar har håndteret opgaven meget professionelt, og de har lavet et flot installationsarbejde. Vi er rigtig glade for domkirkens nye lydanlæg. Det har været en lang proces, men vi glæder os over den gode lyd, vi nu har fået - og det løft, den vil give vores aktiviteter i kirken, siger Kristian Isager, kirkeværge i Odense Domkirke.

NorthStars direktør Lennart Funch fortæller:

- Vi er meget stolte af vores lydinstallation i Odense Domkirke. Hver eneste kirke rundt i landet har forskellige krav til god lyd, men de store domkirker er altid særligt udfordrende. Med vores computer modellering simulerede vi det endelige resultat, før vi begyndte monteringen. Og da lydanlægget var færdigt, viste vores kontrolmålinger, at det endelige resultat blev bedre end forventet. Det er vi meget tilfredse med. Faktisk synes vi, at lyden er blevet fremragende, fastslår Lennart Funch.