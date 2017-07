Benny Buxbom (tv.) og Jakob Seierø vil have hele Furesø til at feste med, når det går løs den 1. og 2. september ved Furesøbad. Foto: Allan Nørregaard

Nu skal Furesø til festival

Furesø - 25. juli 2017

FURESØ: Det startede med en vejfest hjemme i Bennys garage på Bjørnsholmvej i Værløse. Nu flytter vejfesten ind på Furesøbad og bliver til Furesø Festival. Jakob Seierø og Benny Buxbom er et par festlige fyre på en mission.

- Vi er ikke hardcoreforretningsmennesker, der skal tjene penge på det. Vi vil bare holde en kæmpe fest, fortæller Jakob Seierø.

Det bliver så til Furesø Festival fredag den 1. og lørdag den 2. september. Zididada med Farumdrengen Jimmy Colding som frontfigur kommer til at lukke og slukke festivalen lørdag aften. Inden det kommer så langt byder festivalen på underholdning for alle aldersklasser. Det skal være en fest for børnene, de unge mennesker og det voksne publikum.

- Festen er det vigtigste. Det skal være for alle, siger Jakob Seierø.

De to venner fik ideen for snart fem år siden, men den har udviklet sig undervejs. Den oprindelige plan gik på at holde fest ved Skovlinien i Værløse. Men det viste sig at være en besværlig tanke. Og med hjælp fra forvaltningen i Furesø Kommune voksede tanken om Furesøbad frem.

- Kommunens folk har været enormt flinke til at hjælpe os, og der er politisk støtte. Ikke mindst fordi det falder sammen med 10-års jubilæet for Furesø Kommune, siger Jakob Seierø.

Furesøs festlige fyre arbejder ud fra et motto: Hellere en lille succes end en kæmpe fiasko.

- Vi prøver at holde det nede på jorden og har skaffet en masse lokale bands, supplerer Benny Buxbom.

Festivalens samlede budget lyder på 750.000 kroner, hvilket har sat en begrænsning på hvilke navne, der er engageret.

- Vil vil have det lokale islæt. Vores helt store drøm er at få Nik & Jay til at spille på Furesø Festival, men det er så hele vores budget, så den tanke droppede vi hurtigt og fandt tilbage til mottoet, smågriner Benny Buxbom.

Furesøbad er et oplagt sted at holde en festival. Stranden er naturligt afgrænset og forholdsvis nem at omdanne til en festivalplads. men det kræver naturligvis tilladelser at sætte indhegning op. Den fik Furesø festival den 7. marts, og så kunne tankerne omdannes til virkelighed. Billetkontor og indgang bliver ved den normale indgang til Furesøbad, hvor overdækningen danner en naturlig port. På græsarealerne bliver der sat telte op med boder til mad og drikkevarer. Selve scenen sættes op ud for hovedbygningen.

- Mange vil gerne hjælpe os. Et godt eksempel er Hareskov Elektrik, som hjælper med strøm og at etablere pladsen. Den slags er guld værd for os, siger Jakob Seierø.

De lokale idrætsforeninger bliver også indbudt og får en gulerod.

- Vi har henvendt os til foreningerne for at høre om de vil hjælpe ved at stille frivillige til rådighed. Som med andre festivaler vil vi udlodde en del af overskuddet til de lokale foreninger. Men alle er velkommen til at give en hånd. Vi mangler for eksempel en pressemand og flere andre funktioner, siger Benny Buxbom.

Det hele er samlet i en forening ved navn Furesø Live, som alle kan blive medlemmer af.

- Alting er nemmere for en forening, end det er som privatpersoner, forklarer Jakob Seierø.

De to gutter arbejder i døgndrift og skæver nervøst hen mod den nedtælling, der er sat i gang på foreningens hjemmeside.

- Vi sover godt om natten, men der dukker som regel altid en ekstra ide op, når man lukker øjnene, siger Benny Buxbom.

Det er meningen, at Furesø Festival ikke skal være en engangsforestilling. Og drengenes motto er det afgørende for om festivalen gentages.

- Hvis vi står søndag morgen med en lille succes, så vender vi tilbage igen næste år, lover de festlige fyre.

