Nu kommer rundkørslen

Onsdagens møde i Miljø, Plan og Teknikudvalget blev fulgt med stor opmærksom i Jonstrup. Borgerforeningen Jonstrup 89 og lokale politikere har nemlig lagt pres på for at få sat gang i etableringen af en rundkørsel, som forbindelsesled mellem Jonstrupvangvej og Perimetervejen.

- Det har været sørgmodigt at følge socialdemokraterne siden indgåelsen af budget 2017-2018, hvoraf det fremgår, at man ønsker afklaret om der skal etableres en rundkørsel i Jonstrup i takt med at Jonstrup udbygges i stor stil med Sydlejren, lyder det fra Ole Holleufer.

Denne gang var der ingen slinger i valsen. De tre socialdemokrater med viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S) i spidsen stemte for etableringen af en rundkørsel og fravalgte dermed den billigere løsning, et T-kryds.

- Der var fuld opbakning i udvalget til at beslutte rundkørslen. Det har været udsat, fordi man ikke ville lave rundkørslen, før der var behov for det. I mellemtiden kunne andre projekter sættes i gang, siger Preben Sandberg Pettersson, som forventer rundkørslen etableret i 2018.

- Tidshorisonten har hele tiden været 2018, og det regner vi med holder. Vi forventer at finde pengene på budgettet for 2018, hvor der er penge til rådighed, men det skal endeligt besluttes af byrådet, lyder det fra Preben Sandberg Pettersson.

- Det er meget positivt, at socialdemokraterne har fundet ud af, hvad de vil med den rundkørsel. De har tidligere været med til at få sagen udsat, selvom Jonstrup 89 har pointeret vigtigheden af en rundkørsel er central for trafikafviklingen. Jeg er meget glad for, at det er på plads, siger Ole Holleufer (LA)