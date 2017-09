Se billedserie 71-årige Niels Jørgen Bak Nielsen dyster mod børn og børnebørn af sine tidligere konkurrenter Foto: Søren Kildemoes

Send til din ven. X Artiklen: Niller og kilden til evig ungdom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Niller og kilden til evig ungdom

Furesø - 15. september 2017 kl. 13:19 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi drømmer alle sammen om en alderdom, hvor kroppen virker som i ungdommens vår, men virkeligheden overhaler os indenom. Kun ganske få formår at blive ved og trodse tidens tand.

71-årige Niels Jørgen Bak Nielsen startede som kanoroer i 1959. 58 år senere tog han en bronzemedalje i firerkano ved DM - for senioreliten vel at mærke. Pudsigt nok mener han selv, at netop et fravær af forventningspres er årsagen til, at han fortsat kan dyrke den sport, som han elsker helt ind i hjertekulen.

- Jeg har stort set aldrig været toproer, men jeg har holdt mig i gang med løb og kanoroning hele mit liv. Jeg har været så heldigt, at jeg aldrig er blevet træt af ro på mine gamle dage, fortæller Niels Jørgen Bak Nielsen.

- Jeg havde talent, men også en meget afslappet indgangsvinkel. Jeg kaldte mig selv for hippieroer i mine unge dage, for jeg var ikke resultatfikseret. Det er årsagen til, at jeg er blevet ved, lyder det med et grin inde bag det store overskæg, der er blevet hans kendemærke.

Niller med overskægget, kaldes han blot i den danske kanoverden. En enkelt gang har han oplevet en stor triumf, da han vandt en World Cup-afdeling for veteraner.

- Det var underligt at blive feteret bagefter og lykønsket bagefter. Det blev for meget med al den opmærksomhed.

For Niller har det vigtigste været kammeratskabet og de fantastiske oplevelser på turene rundt i hele verden.

- Tænk sig i 1961 var vi i Hamburg og tog til koncert med Small Faces og Rod Stewart. Opvarmningsbandet var et totalt ukendt band ved navn The Beatles. Det var en fantastisk oplevelse.

Kærligheden til sporten blev ikke mindre, da Niller fik jaget en skræk i livet i 1963. En ulykke på Furesøen var ved at koste ham livet og førligheden.

- Jeg blev lam og lå på neurologisk afdeling i Glostrup i tre måneder. Men jeg var heldig, der var ikke skåret noget over, og jeg fik trænet mig op igen. Jeg var tilbage på vandet det næste forår, erindrer Niels Jørgen Bak Nielsen.

Det eneste hul i karrieren var i 1970, da han som tømrer tog på valsen i England og Skotland, men generelt advarer han mod at holde lange pauser.

- Man skal ikke sætte sig ned i lang tid. Hvis der er gået to-tre uger uden træning, så er det hårdt at komme tilbage i kanoen. Så skal jeg virkelig tale dunder til mig selv.

I 1973 flyttede han med fruen Annette til Farum Midtpunkt, siden flyttede de videre til Fuglsangpark ikke langt derfra og opdrog tre børn, som ikke havde den store interesse i at ro kano.

- Min familie har aldrig haft det store interesse i kanosporten, men der har altid været plads til, at jeg kunne tage på mine ture med kanoen.

Niels Jørgen gik på efterløn som 62-årig, men har ikke ligefrem svært ved at få tiden til at gå.

- Det gælder om at have interesserer. Udover at ro kano laver jeg hele tiden små snedker-tømrerprojekter og så har vi nyttehave og flere andre ting.

Niels Jørgen er også blevet træner i sin klub ved Nybro. Her er han med til at forme en ny generation af kanoroere.

- Det er fedt, fordi rammerne i Nybro er så gode og der er en fantastisk ånd i klubben.

Men intet kan erstatte de fantastiske ture ud på vandet.

- Hver gang jeg går ud i en båd, er det en foræring til mig selv. Derude på vandet er der ikke nogen, der kan nå en. Man er sig selv derude, og det har man godt af, fortæller Niller, som bestemt ikke har nogen planer om at stoppe. Men naturligvis har han tænkt over, hvordan han helst går bort, når den tid kommer.

- Jeg skal stå af, mens jeg er aktiv på den ene eller anden måde, om det lige er i kanoen eller på en løbetur, betyder ikke det store. Jeg sidder i hvert fald ikke ned og venter på det. Når man er død, må man desværre ikke lave vikingefærd og blive skubbet ud på søen i en brændende kano, men altså......