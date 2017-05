Mange ville gerne udfylde et spørgeskema om at bo i Furesø Kommune.

Naturen gør det godt at bo i Furesø Kommune

Furesø - 16. maj 2017 kl. 04:31 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En landsdækkende undersøgelse viste i sidste uge, at Furesø er den kommune i landet, hvor flest borgere - 95 procent - vil anbefale kommunen til andre. Samtidig ligger Furesø på en sjetteplads ud af landets 98 kommuner, når det gælder om borgernes tilfredshed med den kommunale service.

Med den gode nyhed i ryggen var samtlige socialdemokratiske byrådskandidater med borgmester Ole Bondo Christensen i spidsen i weekenden på gaden i både Farum, Værløse og Hareskovby for at tale med borgerne om, hvorfor det er godt at bo i Furesø, og hvad der kan gøres bedre.

Mere end 150 borgere udfyldte et spørgeskema. 33 procent af borgerne i undersøgelsen peger på naturen som det afgørende for, at det er godt at bo i Furesø. Placeringen tæt på København kommer ind på en andenplads med omkring 19 procent af stemmerne, mens kommunens mange kultur-, idræts- og fritidstilbud ligger på en tredjeplads med cirka 17 procent. Herefter følger »gode boliger«, »gode indkøbsmuligheder« samt »gode skoler og daginstitutioner«.

På spørgsmålet om, hvordan Furesø kan blive endnu bedre var den mest anvendte besvarelse ønsket om mere tryghed/færre indbrud, der fik cirka 29 procent af stemmerne efterfulgt af »flere senioregnede boliger« med 25 procent af stemmerne og »bedre byplanlægning/levende byer« med 21 procent. Herefter følger »bedre skoler/dagtilbud«, »mere naturbeskyttelse« og »flere uddannelsestilbud«.

Borgerne havde også mulighed for med deres egne ord at komme med bud på, hvad der skal til for at gøre Furesø bedre. Det kom der et katalog ud af med ideer som bedre trafiksikkerhed for skolebørn, bedre normeringer i ældreplejen og daginstitutioner, mindre bureaukrati/mere handling samt bedre forhold for de frivillige.

Bondo: Interessante svar

Borgmester Ole Bondo Christensen var glad for dialogen med borgerne.

- Vi er helt på det rene med på, at den gennemførte undersøgelse ikke er hele sandheden om Furesø. Men den kan give et fingerpeg om vigtige prioriteringer. Det er ikke overraskende, at vores dejlige natur er vigtig for mange af os. Det samme gælder vores rige foreningsliv. Når det handler om, hvad vi kan gøre bedre, er det interessant at indsatsen mod indbrud ligger så højt. Her har vi et rigtig godt samarbejde med politi og grundejerforeninger, som vi skal fastholde de kommende år. Undersøgelsen viser også, at vi er på rette spor, når vi arbejder med flere senioregnede boliger og mere kvalitet i byrum og arkitektur.