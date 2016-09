Nærved og næsten i o-løbet

Kampen stod mellem Farum, Roskilde, Søllerød og Allerød. De to bedste i dagens løb ville rykke op i 1. division, og de to andre skal næste år løbe i 2. division. Selv om det i et godt stykke tid så rigtig lyst ud for Farum, endte Søllerød og Allerød med at få de to pladser i 1. division.