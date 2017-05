Se billedserie Katrine Bidstrup er bygningsarkitekt og har målt lygtepælene på Kollekollevej til at være omkring otte meter høje. Hun er sammen med Mogens Daniel Bruun og en gruppe øvrige naboer meget bekymret over udsigten til et 15 meter højt byggeri på »spejdergrunden«. Foto: Hans Jørgen Johansen

Naboer protesterer mod lokalplansforslag: - Som at bo bag en Berlinmur

Furesø - 19. maj 2017 kl. 04:43 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe beboere i området omkring den såkaldte »Spejdergrund« på hjørnet af Kollekollevej og Stiager i Værløse har samlet sig i en naboprotestgruppe, hvor de sammen kæmper for at få ændret planerne for et kontor- og boligbyggeri i op til 15 meters højde på den tomme hjørnegrund.

Forslaget til Lokalplan 132 er netop nu i høring.

På grunden, som kommunen ejer, lå tidligere en spejderhytte og en række enfamiliehuse, men et enigt byråd lægger op til at opføre en bygning på i alt 3150 etagekvadratmeter i op til tre etager eller 15 meter i højden. Det vil betyde, at bygningen skal være omkring 75 meter lang, og det bekymrer naboerne.

- Naboerne på den anden side af jernbanen kommer ikke til at have sol i vintermånederne fra klokken 12-13-stykker. Det er selvfølgelig et irriterende problem, at de mister deres dagslys, men det, de i virkeligheden synes, er det største problem, er indkigsgenerne, siger Katrine Bidstrup, der sammen med Mogens Daniel Bruun er talsperson for nabogruppen, der tæller omkring 25 huse på en del af Bjørnsholmvej, hele Peder Larsens Vænge og en del af Kollekollevej.

- Når alle træerne er sprunget ud, dækker det måske lidt for det, men det er jo kun noget af året, at der er blade på træerne. Der vil være fuldt udsyn ind i vores haver og i vores stuer. Det er både solen, men det er også det indirekte lys fra himlen. Det kommer til at være så højt, at når vi står i vores stue og kigger ud af vinduet, så kan vi ikke se himlen. Så vil vi bare kunne se en mur. En ting er højden, en anden ting er længden. Det kommer til at føles som at bo bag en Berlinmur. Og Berlinmuren var endda ikke 15 meter høj, den var kun otte meter høj, siger Katrine Bidstrup.

Trafikale udfordringer

Naboerne har som udgangspunkt ikke noget imod, at der skal bygges på grunden. Men de har et problem med højden på byggeriet.

- Tre etager hvor vi holder os til 9-10 meter i højden. De fem meter vil gøre en stor forskel for alle parter, siger Mogens Daniel Bruun.

Beboerne blev først informeret om byggeplanerne, da de fik et brev i e-boks om, at høringsperioden nu var i gang. Katrine Bidstrup fik ikke noget brev, hun hørte om det fra naboen. Og så gik snakken ellers i gang.

- Det, der undrer os, er, at vi ikke har fået besked. Man skal også sætte sig og regne på det, for at finde ud af, at det er 75 meter langt. Det er gået alles næse forbi. Det er i virkeligheden også det, der irriterer mig rigtig meget, at man prøver at snige det igennem uden at borgerne opdager det. I stedet for bare at være åbne. Man fortæller først borgerne om det, når høringsperioden går i gang, og der er det stort set altid for sent, siger Katrine Bidstrup.

