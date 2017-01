»Lydsporet Irene Holm« kan opleves i Kulturhuset Galaksen fra den 20. januar.

Når de unge skal læse gamle bøger

Furesø - 17. januar 2017 kl. 05:52 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når festivalen Lun på Ord åbner i Galaksen og Værløse Bibliotek den 20. januar vil besøgende kunne gå på opdagelse i et helt særligt rum, nemlig lydinstallation »Lydsporet Irene Holm«, som er kulminationen på et omfattende samarbejde mellem Hareskov Skoles 9. klasser, Furesø Bibliotekerne og Kulturhuset Galaksen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Med afsæt i spørgsmålet »Hvordan får man elever i 9. klasse til at interessere sig for gammel dansk litteratur?« satte litteraturformidler og projektkoordinator Ann-Lisbeth Holm fra Furesø Bibliotekerne sig for, at skabe et stykke kunst, der kunne vække interessen hos eleverne og samtidig være fundament for et nyt samarbejde mellem Galaksen og biblioteket.

Ann-Lisbeth Holm bad eleverne læse hver deres lille passage af Herman Bangs novelle »Irene Holm« højt. Eleverne var selv ansvarlige for at vælge, hvordan oplæsningen skulle gribes an. Nogle elever læser meget højt og bombastisk, andre har valgt en stille og skrøbelig fortællerstemme og helt andre krydrer med sprog vi kender fra vores hverdag - endda et par bandeord sneg sig med ind.

Eleven er tvunget til at forholde sig til teksten, når den skal læses op, og på den måde har Ann-Lisbeth Holm fået eleverne til at fordybe sig i Herman Bang på en helt ny måde.

Alle oplæsninger er blevet optaget og afleveret til produktionsleder i Galaksen, Ulrik Münster-Swendsen, som har klippet og mixet det til en lydfil, og det er den besøgende kan opleve i lydinstallationen »Lydsporet Irene Holm« i Galaksen. De besøgende vil opleve »Irene Holm« fortalt på en helt ny måde, når de går ind i den store, mørke ottekant, som gemmer på lydinstallationen. De besøgende vil desuden kunne læse to moderne omskrivninger af novellen.

Det er eleverne Louise Dam Sommer og Ida-Marie Æbeløe-Knudsen, der har forfattet de to moderne omskrivninger, som udgives i forbindelse med, at »Lydsporet Irene Holm« udstilles i Galaksen.

Projektet er støttet økonomisk af Furesø Kommunes forvaltning for Skoler og Dagstilbud, der så potentialet i at have et tværgående samarbejde, der involverer 9. klasserne og kan gentages årligt.

»Lydsporet Irene Holm« kan opleves i Galaksen fra den 20. januar klokken 10. Senere vil installationen blive udstillet på Hareskov Skole og kan efterfølgende bookes af Furesø Kommunes øvrige skoler.