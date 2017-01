Motion for hjerte og hjerne i skoven

Der er altid løbere fra Farum Orienteringsklub parat til at vejlede og hjælpe og endda til at løbe med, hvis man er lidt betænkelig ved en tur alene i skoven.

Der er ikke forældre, der står og fryser på sidelinjen og ser børnene være aktive. Mor og far er også ude og løbe i skoven. Mange forældre skiftes; mor løber med børnene den ene dag og far løber sin egen tur. Og omvendt næste gang.

Orienteringsløb er også den rigtige motion for løberen, der vil have flere udfordringer. Eller for motionisten, der synes at almindeligt løb er kedeligt.

- Er dit nytårsfortsæt at være mere aktiv, så kom og prøv at løbe i skoven sammen med os. Trænger hele familien til at komme udendørs? Så kom ud og find vej i skoven. Vi har også mange ældre løbere, de holder hjerne og hjerte i gang med at finde vej og samtidigt får motionen. Det er også hyggeligt at være sammen med sine børnebørn i skoven. Vi har forskellige baner og ture klar, der er korte og lette, der er lange og svære - og der er helt sikkert en lige til dig.