»7EVEN« er en danseforestilling om de syv klassiske dødssynder.

Moderne dans om syv dødssynder

Furesø - 03. februar 2017 kl. 09:53 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag den 7. februar klokken 17 har danseinteresserede i alle aldre mulighed for at opleve moderne dans af højeste klasse på scenen i Kulturhuset Galaksen. Det er Furesø Teater, der præsenterer »7EVEN« - en moderne og farverig danseforestilling bygget op over de syv klassiske dødssynder: Hovmod, gerrighed, utugt, misundelse, frådseri, vrede og dovenskab...

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er er en danseforestilling sprængfyldt med smukke kostumer, smukt lys, dygtige dansere og udtryksfulde masker.

- Furesø Teater har sat »7EVEN« på programmet på en hverdag klokken 17 for at appellere til et yngre publikum, fortæller Kristian Kristensen, formand for Furesø Teater. Og han uddyber:

- Vi synes. at denne forestilling er en oplagt mulighed for at give de yngre, som ofte selv danser eller interesserer sig for moderne danseformer, en ordentlig en på opleveren.

Koreografien er lavet af cypriotiske Fotis Nikolaou, der nok er mest kendt for at stå bag koreografien til åbningshøjtideligheden ved OL i Athen 2004. Forestillingen er skabt af Black Box Dance Company i Holstebro og var i 2016 nomineret til en Reumert som Årets Danseforestilling.

Billetter til forestillingen kan købes enten via Furesø Teaters hjemmeside www.furesoeteater.dk eller i løssalg ved indgangen på spilledagen.