Helle Katrine Møller

Send til din ven. X Artiklen: Mobbesager deler byråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mobbesager deler byråd

Furesø - 11. september 2017 kl. 09:49 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kronprinsesse Marys fond har for alvor sat fokus på mobning i skolegården, og det har sat gang i mange tiltag.

I november 2016 indgik et bredt flertal i folketinget ligefrem en aftale om ændring af undervisningsmiljøloven og oprettelse af en klageinstans vedrørende mobning.

Basalt set går planen ud på, at mobbesager primært løses lokalt, men i yderste konsekvens kan sager sendes til en national klageinstans.

Inden det kommer så langt lægges der op til, at borgerne kan henvende sig til et lokal byrådsmedlem for at bringe sagen op på et højere niveau.

Men den mulighed får borgerne i Furesø Kommune ikke. På et møde i Børne- og skoleudvalget den 23. august nikkede et flertal af udvalget ja til, at forvaltningen overtager behandler eventuelle klager over skolers håndtering af mobbesager.

Kun et enkelt medlem af Børne- og Skoleudvalget stejlede og stemte nej til forvaltningens indstilling.

Helle Katrine Møller fra det Radikale Venstre mener, at byrådsmedlemmerne børn have tid til at tage sig af mobbesager.

- Jeg ser det sådan, at hvis skolerne ikke gør deres arbejde mod mobning, skal forældrene have et sted at gå hen, og det skal være byrådsmedlemmerne. Vi er folkets repræsentanter, siger Helle Katrine Møller, som afviser, at det skulle stjæle tid fra vigtigere sager.

- Vi skal have tid til at tage os af det. Det er frygteligt, for de børn, der ikke trives i skolen, men også for deres familier. Klassekammeraterne bliver også ramt psykisk af, at skulle bakke op om sådan noget mobberi, for ikke selv at blive den nederste i hierarkiet. Det er ikke fedt at have sådan en angstkultur. Det skal bare fungere med mobbepolitikken, for mobberi er forfærdeligt for alle involverede, siger Helle Katrine Møller.

Sagen var på dagsordenen ved byrådsmødet torsdag aften. Her blev det vedtaget, af forvaltningen tager sig af sagerne og orienterer udvalget. Kun Radikale Venstre og Enhedslisten stemte imod.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget Henrik Poulsen (S) ser helst fagligt kompetente personer på mobbesagerne.

- Mobning skal løses på åstedet og af fagligt kompetente mennesker, sagde Henrik Poulsen, som fik opbakning de borgerlige.

- Problemerne skal løses lokalt og ikke i politiske udvalg, lød det fra Kasper Krüger (V).

Egil Hulgaard (K) og Ole Holleufer (LA) lagde begge vægt på, at politikerne ikke skulle fungere som sagsbehandlere i enkelte sager.