9. klasserne på Syvstjerneskolen modtog hyldest og diplomer, inden de hastede videre til terminsprøve. Foto: Jimmy Rømer

Matematiske hjerner blev belønnet

Furesø - 05. januar 2017 kl. 06:22 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I oktober var der hyldest til fransklærer Dea Jespersen og hendes elever Johan, Clara og Louise fra Syvstjerneskolen i Værløse, da eleverne blev nummer tre blandt 14 finalister i DM i Sprog.

På Matematikkens Dag i november tog skolens 9. klasserne et par skridt op af sejrsskamlen, da blev Danmarksmestre i Matematik 2016. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Onsdag fik lærerne Line Björnsson, Lise Fabricius og Ditte Bech Smidt og eleverne i de tre matematikstærke 9. klasser besøg af borgmester Ole Bondo Christensen (S) og centerchef for dagtilbud og Skole, Per Udesen, der ønskede til lykke med med rosende ord og diplomer.

Hver af de tre klasser har i forvejen modtaget 1000 kroner fra Danmarks Matematiklærerforening, som stod for konkurrencen, der havde temaet »Det gådefulde univers«.

Eleverne fik fordybet sig i matematikken, i solsystemet, mælkevejen, stjernehimlen, lysets hastighed og de menneskeskabte ting som Jordens koordinatsystem, kalendere, astronauter, raketter og modeller af dem.

De ældste klassetrin skulle lave deres egen matematikopgave til skolens 6. klasser om virkeligheden i Universet.

Godt 400 skoler fra hele landet deltog i DM i Matematik.

Ole Bondo Christensen ønskede til lykke til både lærere og elever med mesterskabet og spurgte, om eleverne havde regnet med at vinde. Spørgsmålet udløste et rungende »nej«.

- Der var tale om en krævende opgave, og jeg er imponeret over jeres matematiske kræfter og stolt over, at have så dygtige mennesker i kommunen. Jeg husker, vi tidligere har været på besøg på DTU, og en uddannelse her kunne være næste skridt for nogle af jer. Danmark har tidligere forstret kloge hoveder i matematik, men I kan jo også vælge en fremtid som tømrer eller bankansat, sagde borgmesteren.

Syvstjerneskolens leder, Ulla Andersen, ønskede også til lykke og beklagede, at der ikke også var diplomer til lærerne, der har ydet en kæmpe indsats.

- Jeg er stolt over, at I også har skabt en sammenhæng til 6. klasserne, for det synes jeg, er en god tanke, tilføjede Ulla Andersen.

Lise Fabricius er lærer for 9. y, og hun fortalte til Frederiksborg Amts Avis, at lærerne havde lagt vægt på, at eleverne fik en forståelse af, at matematikken kan opleves i en sammenhæng med verden udenfor skolen.

- Det har været en spændende konkurrence, og jeg har oplevet, at eleverne har følt det både udfordrende og lærerigt. Det har samtidig været interessant for eleverne at stille opgaven til de yngre elever, forklarede Lise Fabricius.

Hun beskriver 9. y som en rigtig god og faglig dygtig klasse, som hun har fulgt siden mellemtrinet.

- Det kommer til at gå dem godt. En håndfuld skal på HTX, andre på STX, 10 klasse eller efterskole. Alle har været engagerede i denne konkurrence, tilføjede Lise Fabricius.

Den vindende konkurrence var en opgave, hvor 6. klasserne skulle trække et kort med et stjernebillede på, og derefter afsætte koordinater i et koordinatsystem. Når alle nåle var sat i en plade, blev der sat elastikker rundt om sømmene, så de formede det stjernebillede, der var trukket.