Sanne Ottogreen Sejrbo-Dekker (V) var på Værløse Bymidte for at høre borgernes ideer til fremtidens Værløse Bymidte. Blandt de øvrige venstrefolk sås blandt andre Jakob Karter, Lars René Munkholm og Svend Erik Jørgensen. Foto: Kim Rasmussen

Mange ønsker til fremtidens bymidte

Furesø - 29. maj 2017

Vejret var måske mere til en tur på Furesøbad, men ikke desto mindre var der mange gæster på Værløse Bymidte i lørdags, da en række politiske profiler fra Venstre ville tage temperaturen på bymidtens »helbred«. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Bag initiativet stod blandt andre to nye ansigter i Venstre, Sanne Ottogreen Sejrbo-Dekker og Jakob Karter. Begge kommer til at stå på stemmesedlen til efterårets kommunalvalg, og i lørdags ønskede de via et spørgeskema at høre, hvad bymidtens kunder har på deres ønskeseddel.

I deres øjne har Værløse Bymidte stået stille - ja, faktisk er det gået den gale vej med flere tomme butikker - og et tomt posthus der nu er i spil.

- Dette arrangement er ikke så meget et politisk udspil, men mere et forsøg på at høre borgernes mening om bymidten. Bymidten skal være levedygtig, og vi håber, at svarene til spørgeskemaet kan klarlægge, hvad der skal til, forklarede Sanne Ottogreen Sejrbo-Dekker.

Jakob Karter fortalte blandt andet, at resultatet af spørgeskemaet vil blive studeret nøje og offentliggjort i starten af juni.

- Flere borgere gav udtryk for at Værløse Bymidte ikke dækkede deres indkøbs behov, og at de derfor var nødsaget til at handle i storecentre i nabo kommuner eller på nettet. Helt konkret gav borgerne udtryk for at der manglede butikker som Hennes & Mauritz, banker, cafeer, legetøjsbutik, børnetøjsbutikker, specialbutik herunder var der flere der nævnte en ostebutik, det ville bestemt også være skønt, forklarede Jakob Karter.

Borgerne var meget tilfredse med parkeringsforholdene på Værløse Bymidte, det samme kunne man dog ikke sig om toilet forholdene.

Under arrangementet var der samtidig ansigtsmaling som børnene viste stor interesse for.

Jakob Karter afløste for et halvt år siden en af de største lokalpolitiske profiler i Venstre, nemlig sygemeldte Kurt Bork Christensen, i Furesø Byråd.

- Det har været både spændende og lærerigt. Jeg har blandt andet siddet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og jeg har været overrasket over, hvad lidt styr, der er på sagerne, og hvor mange fejl, der bliver lavet, blandt andet overfor vore ledige. Beskæftigelsesområdet og indsatsen for de ledige halter alvorligt, sagde Jacob Karter.

Hvis han bliver valgt ind, vil han fortsat fokusere på beskæftigelsesområdet, og han ønsker langt mere åbenhed i udvalget og færre sager på lukkede dagsordner.

Sanne Ottogreen Sejrbo-Dekker er et helt nyt bekendtskab i lokalpolitik. Hun er opvokset i USA, men siden hun flyttede til Danmark, har hun været medlem af Venstre. I 10 år hun arbejdet i A. P. Møller med Mærsk Mc-Kinney Møllers berømte ord »Den der har evnen, har pligten«.

Og det er ord, hun har taget med sig overalt.

- Jeg har tidligere haft tanken om at beskæftige mig med lokalpolitik, men det var faktisk en tilfældig samtale og en kop kaffe med to damer, der gav det endelige stød til, at jeg besluttede mig at søge opstilling, sagde Sanne Ottogreen Sejrbo-Dekker.

Efter opstillingsmødet i Venstre er hun nu endt på en fornem - og i manges øjne overraskende - femteplads. En placering, der meget vel kan ende med valg.

- Og det er jeg helt klar til, selv jeg naturligvis er ydmyg over placeringen på stemmesedlen. Jeg har familie i Værløse fra småbørnsalderen til oldeforældre, og har derfor særlig interesse for skolepolitikken men også ældrepolitikken. Jeg lever i en almindelig familie som så mange andre, og jeg vil gerne se tingene gennemført og rent faktisk gøre en forskel, forklarede Sanne Ottogreen Sejrbo-Dekker og tilføjede:

- Fortiden mellem Værløse og Farum er mindre væsentlig, for vi er én kommune, så jeg ser fremad. Jeg har stor respekt for historien, men vi skal altså også videre - og det gælder også udviklingen på Værløse Bymidte, forklarede Sanne Ottogreen Sejrbo-Dekker, der i dag i det civile liv er headhuntet til at arbejde med omkostningsoptimering indenfor luftfart.