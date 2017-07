Mand gik amok på kæreste: På flugt fra politiet i vanvidsjagt

Det var den 38 årig kvinde, der selv anmeldte, at hun havde været udsat for vold af sin kæreste, der var gået amok i hjemmet.

Han havde ligeledes udsat hende for trusler på livet og stak efterfølgende af i hendes bil.

Voldsmanden og bilen blev herefter eftersøgt, og det resulterede i. at man fik kontakt til manden klokken 10.00.

Men den 38-årige mand var på ingen måde interesseret i at tale med politiet, hvorefter han gassede op og forsøgte at flygte fra politiet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var han på et tidspunkt oppe og køre med 160 km/t fra Farum til Ganløse, hvor Københavns Vestegns Politi overtog.

- Han kører ind i et villakvarter, og der vurderer vi, at det bliver for farligt. Vi vil ikke have nogen slået ihjel eller til lirekassemand, fortalte politiets vagtchef tirsdag til Ekstra Bladet.

Biljagten endte dog med, at den 38-årige mand kørte galt ved at ramme et plankeværk ved en legeplads.

Men her sluttede det ikke, for han valgte derefter at flygte til fods og efterlade bilen.

Han blev dog efter kort tid fanget og overgivet til Nordsjællands Politi.

Ifølge Ekstra Bladet kan manden kan nu se frem til adskillige sigtelser, og da han ikke har noget kørekort, kan han også se frem til at vente længe på det.