Magtfuldkommenhed vinder frem

JONSTRUP: Laanshøj-sagen. Erhvervsskolen på Bybækgrunden. Læreraftaler. Affaldssortering.

Det er enkeltsager, som den menige borgere i Furesø Kommune næppe har løftet øjenbrynene over. Men ifølge Liberal Alliances spidskandidat Ole Holleufer har netop disse sager givet bølger i byrådsarbejdet.

- Der er en stigende tendens til magtfuldkommenhed ved at gøre tingene udenom det politiske niveau, siger Ole Holleufer, som har været med i to byrådsperioder og ser en uheldig udvikling.

- I de første fire år med Ole Bondo som borgmester var man fantastiske til at arbejde sammen. Der blev lyttet og arbejdet sammen i stor stil og kronen på værket var den anden Furesø-aftale, der sikrede ens skat og grundskyld på Værløse-niveau. Men i den anden periode har man samlet magten på færre hænder og kørt en del sager helt henover hovedet på byrådet, siger Ole Holleufer.

Hans største bekymring er, at udviklingen kan forstærkes efter det kommende kommunalvalg.

- Vælgerne bliver nødt til at indse, at hvis Ole Bondo får et lige så markant mandat næste gang, vil der kun blive mere af den slags, fastslår Ole Holleufer, som også er bekymret for skattestigninger.

- Jeg betragter det som et skæbnevalg. Hvis vi fortsætter med Socialdemokraterne i spidsen for kommunen, bevæger vi os ind i en fremtid med flere almennyttige boliger og dermed stigende udgifter for kommunen. Jeg ser en skattestigning i fremtiden, hvis det fortsætter på den måde, lyder det fra Ole Holleufer.

Partiskifte

Ole Holleufer kom ind i byrådet i 2010 for Venstre og blev genvalgt i 2014. I vinters foretog han et partiskifte og blev spidskandidat for Liberal Alliance.

Det har givet en masse nye udfordringer og nyt mod på tilværelsen som lokalpolitiker.

- Det er en langt større opgave at være spidskandidat og dermed overskue hele paletten, i stedet for at være specialist på enkelte områder, fortæller Ole Holleufer, som nyder de nye input fra partiforeningen.

- Det er fantastisk spændende at komme ind i en organisation med nye meninger og ideer. Det har været meget tilfredsstillende, at se det hold Liberal Alliance har stillet op. Der er en anden tilgang, som jeg håber, vil skinne igennem op til valget. Vi kommer med friske øjne på politik og kommunen, siger Ole Holleufer, som løfter sløret for lidt af de nye tanker.

- Vi har nogle tanker omkring en øget professionalisme i skoledelse ved at lade skoleledere være medlem af bestyrelsen for andre skoler.

- Og så kommer vi til at køre en en helt anderledes valgkamp frem til kommunalvalget den 21. november, end der tidligere er set her i kommunen, slutter Ole Holleufer.

