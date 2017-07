Lene Munch-Petersen (S) fra Furesø Byråd og Anne Birgitte Sørensen fra den lokale Amnesty-gruppe i Furesø Kommune.

Lokal opbakning til modtagelse af kvoteflygtninge

Furesø - 10. juli 2017 kl. 06:03 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I september sidste år besluttede Danmark at suspendere en 30 år gammel aftale med FN om hvert år at modtage 500 såkaldte kvoteflygtninge. Børn, kvinder og syge er de mest udsatte og den gruppe af flygtninge, som især bliver tilgodeset af kvoteflygtningeordningen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Danmark har været et forbillede i mange år, når det gælder om at bakke op om menneskerettigheder og yde humanitær hjælp. Amnesty International ønsker, at Danmark igen skal kunne inspirere andre lande i verden til ikke blot at tænke på egne borgere, men også at hjælpe, hvor det er allermest nødvendigt.

Fra december 2016 til februar 2017 blev der landet over samlet 50.698 underskrifter med en indtrængende appel til regeringen om at sige ja til at modtage kvoteflygtninge. Underskrifterne blev den 15.marts overrakt integrationsminister Inger Støjberg (V), som lovede at tage emnet op igen efter sommerferien.

Den seneste del af Amnestys kampagne er rettet mod landets kommunalpolitikere. Furesø-borgere har tilkendegivet, at de opfordrer lokalpolitikerne til at medvirke til genindførelsen af kvoteflygtningeordningen, og at de går ind for, at Furesø kan modtage flere end de 18 flygtninge, som kommunen skal modtage i 2017.

Amnesty Furesø kontaktede fem byrådsmedlemmer og foreslog et møde på baggrund af borgernes tilkendegivelser. Det blev til møder med to socialdemokrater, borgmester Ole Bondo Christensen og Lene Munch-Petersen.

- De gav begge udtryk for, at byrådet forekommer at være positiv over for at modtage flere flygtninge i Furesø. Den socialdemokratiske byrådsgruppe går ind for at modtage kvoteflygtninge og dermed er uenig med partitoppens holdning, forklarer Nete Jessen, fra den lokale Amnesty gruppe i Furesø Kommune.