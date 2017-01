Se billedserie Hunden skal være i snor på flyvestationen, siger Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen. Foto: Naturstyrelsen

Løse hunde på flyvestationen et problem

Furesø - 30. januar 2017 kl. 06:11 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er rigtig mange mennesker, der har opdaget, at der er en masse spændende at se på og gå på opdagelse efter på den tidligere flyvestation i Værløse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen fortæller, at hun hver dag kan møde nye ansigter derude, og når hun snakker med dem, fortæller de ofte, at de enten lige er flyttet til området, eller at de nogle gange ligefrem er rejst langt for at opleve stedet.

- Vi er glade for, at der nu er ved at udvikle sig en hel ny verden af brugere, og at mange i den grad har taget området til sig, siger Charlotte Mølgaard og tilføjer:

- Brugerne af området spænder fra dem der er glade for asfalten og suser af sted på cykel eller rulleskøjter til folk på hesteryg og til gående på opdagelse i naturen - og der skal være plads til alle.

Ifølge Naturstyrelsen er antallet af besøgende støt stigende også i takt med, at der flytter flere folk til de nye byområder i Laanshøj, Jonstrup og Sydlejren. Området er et rekreativt naturområde, hvor der netop både er plads til friluftsliv og til natur.

Flyvestationen rummer blandt andet flere flokke af rådyr, der holder til på de åbne sletter, og det giver en unik mulighed for med det blotte øje at opleve rådyrene i det åbne landskab. Rådyrene har i den grad vænnet sig til de mange mennesker, og der er nærmest garanti for, at man kan se dem på turen derud.

Netop på grund af de mange rådyr minder Naturstyrelsen om, at det er meget vigtigt, at man holder sin hund i snor på flyvestationen. Både af hensyn til dyrelivet og også af hensyn til de øvrige besøgende. Selv den mest fredelige familiehund kan finde på at løbe efter rådyr og skræmme fugle, der raster på jorden.

- Der har endda været episoder med løse hunde, som har skræmt rådyr og fugle og desværre også en episode, hvor et rådyr er blevet skambidt af en løs hund, så aflivning var eneste mulighed, fortæller Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen.

I Naturstyrelsen tager man overtrædelser af reglen om hunde skal være i snor meget alvorligt og møder Naturstyrelsen hundeejere med løs hund, vil det blive meldt til politiet.

- Hver gang der er en situation med hunde der går til angreb på de vilde dyr, er reaktionen hos ejeren altid stor overraskelse. Mange kender kun deres hund som et hyggeligt familiemedlem, som er sød og altid lydig. Men alle hunde er rovdyr, og hvis chancen byder sig, vil de gå på jagt, og det kan blive til en meget uheldig cocktail med et forskræmt dyr, en jagende hund og en fortvivlet og råbende ejer, der ser sin hund forsvinde i vild jagt efter et bytte, forklarer Charlotte Mølgaard.

Hun understreger, at det helt og aldeles er hundeejernes ansvar, hvis en hund løber løs på flyvestationen og begynder at jage på egen hånd. Det er meget uhyggeligt at tænke på, de lidelser, som de stakkels rådyr kan blive udsat for, og Naturstyrelsen ser derfor absolut ikke mildt på den slags.

- Hvis man ønsker at lufte sin hund uden snor, har Naturstyrelsen netop etableret et indhegnet hundefold tæt ved Jonstrupvej-indgangen. Her kan hunden få lov at løbe og eventuelt lege med andre hunde, hvis hunden vel at mærke er lydig, ikke angriber andre, og altid er under fuld kontrol, slutter Charlotte Mølgaard.