Se billedserie Langt de fleste medlemmer af Furesø Løbeklub er glade motionister som nyder fællesskabet på løbeturen.

Løbeklub har dundrende succes

Furesø - 15. august 2017 kl. 11:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FURESØBAD: Store grupper af svedende og smilende mennesker i blåt løbetøj er efterhånden blevet en del af gadebilledet i Furesø.

De blå løbetrøjer er kendemærket for Furesø Løbeklub, som i flere år levede en stille tilværelse, men det seneste års tid er der sket ting og sager.

- Vi har fået rigtig mange nye medlemmer. Det startede sidste sommer og fortsatte henover vinteren, hvor vi nærmest fik et nyt medlem hver dag, siger formand Tine Ringgaard, som i skrivende stundt har 209 medlemmer. Der er sikkert kommer flere til, inden disse linjer studeres.

Succesen kommer bestemt ikke ud af ingenting. Det skyldes et samarbejde med DGI Nordsjælland.

- DGI gav os nogle tilbud, og det valgte vi at sige ja til. Det var først og fremmest et foreningsudviklingsprogram og et fortræningsforløb til en halvmaraton. Vi fik uddannet ni trænere fra klubben, og de kom tilbage med nye ideer, forklarer Tine Ringgaard.

- Lige pludselig voksede skaren af fremmødte. Hvor vi tidligere kom seks-otte til træning, er vi nu en kæmpe flok, og kan specialisere og niveaudele meget mere.

Furesø Løbeklub hviler ikke på laurbærrene og har 12 trænere igang med en DGI løbetræneruddannelse, som de så småt er ved at være færdige med.

Klubben har tre ugentlige træningsdage. Tirsdag er der fem løbehold lige fra et komforthold til otte kilometer, der rundes af med fælles coretræning. Torsdag er der fællestræning med stafet, løbelege og styrketræning. Søndag byder på minimum fem hold på varierende distancer. I sommerhalvåret foregår det hele ved Furesøbad, men om vinteren løbes der fra Farum Arena, Farum Park og som noget fra Farum Kulturhus. Her har klubben fået tid i tumlesalen, så man kan runde af med styrketræning. Desuden har klubben lavet yogahold og crossfit i samarbejde med lokale centre.

Sensommerens nyhed er et hold for børn og unge mellem 10 og 15 år. Klubben holdt tre events for aldersklassen i foråret, og de første 12 tilmeldinger er allerede tikket ind.

- Mange tror, at en løbeklub kun er for topspændstige atleter, men sandheden er, at langt de fleste medlemmer er helt almindelige motionister i alderen 40 til 65 år, fastslår Tine Ringgaard, som har en enkelt fremtidsdrøm.

- Det kunne være fantastisk med et klublokale på Furesøbad. Vi må se om det lykkes, slutter formanden.