Lige på trapperne: Ny kommuneplan

- Kommuneplanen er det fundament, hele kommunens udvikling bygger på. Det er et vigtigt dokument, som er med til at forme fremtiden for alle os, der bor og arbejder i kommunen. Har du holdninger til, hvordan tingene skal udvikle sig omkring dig, skal du orientere dig i kommuneplanen og sørge for at få indflydelse på den, siger John Ingemann Allentoft (K), formand for Furesø Kommunes Miljø-, Plan- og Teknikudvalg (MPT).