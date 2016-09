Lidl slår dørene op på bytorvet

- Farum er en by med mange muligheder. Byen er i vækst og har et spirende erhvervsliv, hvor der hele tiden flytter nye borgere til. Vi er glade for, at vi kan få sat Lidl endnu mere på landkortet i Nordsjælland, og jeg er sikker på, at byens borgere vil værdsætte vores store vareudbud med den højeste kvalitet til Danmarks bedste priser, lyder det fra Mads T. Nielsen.

- Jeg håber, at borgerne vil tage godt imod os og gå på opdagelse i vores mange spændende varer. Vi får leveret varer hver dag fra vores centrallager, så friskheden er helt i top. Det vil kunderne især lægge mærke til i vores frugt- og grøntafdeling, som er kernen i vores forretning. Vi glæder os rigtig meget til at hilse på Farumborgerne og lære dem at kende. Kunderne skal have den bedst mulige indkøbsoplevelse, og det skal være rart at være i butikken, siger butikschefen, som kommer til at lede et team på 20 Lidl-medarbejdere.