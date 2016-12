Se billedserie Charlotte Søllner Hernø fra Kirke Værløse mener, at Furesø Kommune er benhårdt styret, og økonomien er gud, og andre hensyn må vige. Privatfoto

Langt fra skåltalerne til virkeligheden

Furesø - 27. december 2016

Ideen med at lægge Værløse og Farum kommuner sammen i 2007 var der flere borgere i de to kommuner, der fandt rystende. Det skriver Frederiksborg Amts Avis i anledning af 10 års dagen for kommunalreformen.

- Jeg var rystet over, at nogen kunne komme på den vanvittige tanke at sammenlægge to så vidt forskellige kommuner. De var forskellige med hensyn til borgernes sammensætning rent uddannelsesmæssigt, struktur, med hensyn til andelen af ejerboliger kontra lejeboliger, forskellige med hensyn til forventninger til kommunale tilbud og forskellige med hensyn til økonomisk politik. Idéen var således fra min synsvinkel fuldstændigt vanvittig med ringe sandsynlighed for at lykkes, siger Charlotte Søllner Hernø fra Kirke Værløse.

Hun oplevede generelt, at borgerne - af forskellige grunde - især i Værløse men til dels også i Farum - oplevede sammenlægningen som et uvelkomment tiltag, der langtfra var gennemtænkt, særligt da kommunerne var helt forskellige og tilmed lå i to forskellige amter, og som var aldeles unødvendigt.

- Vores daværende borgmester (Jesper Bach, red.) i Værløse sagde jo også nej, indtil han blev banket grundigt på plads af Lars Løkke Rasmussen, siger Charlotte Søllner Hernø.

Hun peger på, at Værløse var gennemsyret af økonomisk fornuft og præget af langsigtet strategi. Kommunen klarede sig således godt, havde ubetydelig gæld og havde tilfredse borgere.

- Da tvangssammenlægningen var en realitet i 2007, havde det i årevis været klart, at Farum godt nok havde mange faciliteter og meget large tilbud til borgerne - brød og skuespil for folket - men til gengæld var dybt forgældet, så det virkede også derfor absurd, at de to kommuner skulle tvangssammenlægges, særligt når andre, selv mindre kommuner, kunne få lov til at fortsætte uden at blive tvunget til sammenlægning. Hvorfor netop disse to kommuner af alle i hele riget skulle sammenlægges er mig derfor fortsat et mysterium, siger Charlotte Søllner Hernø.

Hun var selv aktiv i Furesø-gruppen, der var en lille gruppe af af engagerede, vidende og kompetente borgere, der efter at sammenlægningen var en realitet, arbejdede for en rimelig økonomisk aftale.

- Det gav enorm indsigt, men ringe tiltro til beslutningstagernes evner og gode vilje. Jeg kunne vitterligt ikke se, hvilke fordele Værløse ville kunne få ud af sammenlægningen - kun at den dybt forgældede Farum Kommune kunne tørre en del af sin gæld af på Værløse-borgerne. Og det mener jeg stadigvæk. For det er jo det, der blev resultatet, siger hun.

Charlotte Søllner Hernø havde dog også blik for, at mange borgere fra Farum forgæves havde forsøgt at råbe op om tilstandene i deres kommune.

Selve sammenlægningens forløb har givet hende store betænkeligheder ved kvaliteten af de politiske beslutninger, selv om hun vurderer, at der fra politisk hold har været folk, der har lagt sig i selen for at få fusionen til at lykkes.

- Men andre har fortsat enøjet fokus på deres egen tidligere hjemkommune. Derudover er jeg meget betænkelig ved kvaliteten af de politiske beslutninger, som altid har betydning for borgerne og typisk langt ud i fremtiden. Blandt politikerne synes der at være en udbredt uvidenhed om de spørgsmål og problematikker, de tager beslutning om. Jeg bliver således igen og igen rystet over det lave vidensniveau, den ringe indsigt og den samtidige insisteren på at være alvidende og i øvrigt på at have magten. Virkelig mangel på format og klasse, forklarer Charlotte Søllner Hernø.

Hun savner i høj grad en fælles identitet, for hvad er Furesø Kommune?

- Besparelser i det uendelige, manglende forståelse for borgerens frustrationer fra politisk side, nul lydhørhed, amatøragtig håndtering af problemer og bekymringer samt manglende fokus på at definere kommunens identitet. Det sejler og går ad helvede til, som om alle politikere kører derudaf i en kæmpe koger og glemmer deres ansvar og hvad de har lovet, siger hun.

Særskatten i Farum finder hun i høj grad retfærdig, men ikke at værløseborgerne i et par generationer skal hakke af på Farums gæld.

Og at folk stadig siger »dem og os« er en kendsgerning ifølge Charlotte Søllner Hernø.

- I allerhøjeste grad. Farum og Værløse er stadigvæk to forskellige verdener, en i nord og en i syd, og der kan næppe nogensinde skabes en opfattelse af, at tingene bliver ligeligt fordelt med udgangspunkt i et fysisk kommunecentrum, da midten af kommunen består af en skov og en sø. Den seneste tids kritik af, at rådhuset og kommunens væsentlige institutioner samles i Værløse, synes at underbygge en udpræget centralisme. Lige præcis det, som alle borgere frygtede ved tvangssammenlægningen, siger hun og tilføjer:

- Derudover er der er totalt manglende blik og forståelse for, at hvis kommunen skal bindes mere sammen, så skal der satses på stærkt udvidet kollektiv trafik, der sikrer, at det er let at færdes på tværs i kommunen både fra landområder, landsbyer og bycentrene. Som det er nu, er det fuldstændig umuligt for børn, unge, voksne og ældre. Nord og syd kan ikke mingle.

Og fremtiden ser bestemt ikke lys ud igennem Charlotte Søllner Hernøs øjne.

- Alle pengene bruges til at afdrage på gammel gæld, tilbuddene bliver hele tiden færre, naturen har i stigende grad åndenød, børn skal proppes i stadigt større institutioner, de syges og de gamles behov tilsidesættes og så videre, idet de økonomiske realiteter gør forvaltning og politikere så blinde, at al omtanke og forstand med hensyn til konsekvenser af beslutninger kun underlægges økonomien og en centralistisk tankegang. Det er fattigt i mere end en forstand. Og så skal det også lige med, at der anvendes enorme summer på konsulentbistand, mens borgerinddragelse er et buzz word, som kun er på skrømt, mener hun og slutter:

- Beslutningerne er altid taget længe før, borgerne inddrages, som det er tilfældet omkring de udvidede planer for Laanshøj, der netop nu er i høring. Dermed bliver en høring en ren skueproces uden nogen som helst reel betydning. Borgerinddragelse og høringer i Furesø Kommune således helt værdiløse og udtryk for snyd og bedrag. Vi lever med andre ord i en benhårdt styret kommune, hvor økonomi er gud og andre hensyn må vige. Man har taget Brixtoftes ånd til sig og vi har i dag en mindst ligeså topstyret ledelse som Farum havde i sin tid. Der er således meget langt fra skåltalerne til virkeligheden. Jeg er meget pessimistisk.