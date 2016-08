Låneomlægning giver 13,5 millioner kroner

Furesø Byråd har omlagt kommunens lån, og det giver en millionbesparelse. Foto: Allan Nørregaard

Furesø - 26. august 2016 kl. 14:32 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Furesø Byråd har med stor interesse fulgt det generelle rentefald i kølvandet på den britiske EU-afstemning. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Før sommerferien skrev borgmester Ole Bondo Christensen (S) et brev til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V) og bad om mulighed for at omlægge kommunens statslån til et lån i Kommunekredit med lavere rente.

Siden har der været forhandlinger med ministeriet og Kommunekredit om låneomlægningen.

Ole Bondo Christensen, der har ført an i forhandlingerne på baggrund af et mandat fra byrådet i juni måned, er glad for resultatet:

- Den årlige besparelse på 13,5 millioner kroner gør det lettere at lægge budgettet for de kommende år. Vi skal stadig ud og finde effektiviseringer og besparelser, men den lavere finansieringsudgift betyder, at vi nu har et bedreudgangspunkt, siger han.

Forhandlingerne med Social- og Indenrigsministeriet over sommeren er resulteret i en rentenedsættelse fra 2,2 procent til 1,25 procent.

Vilkårene er et fastforrentet lån, og løbetiden ændres der ikke på, så lånet vil stadig være tilbagebetalt i 2040.

En del af provenuet ved den lavere ydelse vil blive modregnet i de særtilskud, som Furesø Kommune er berettiget til i 2022 og frem som følge af den seneste Furesøaftale.