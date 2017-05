Liberal Alliances Ole Holleufer og byrådskandidat for De Radikale, Tine Hessner, mødtes for nylig på Bybækskolen for at tale om det fremtidige arbejde med at få etableret et stærkt Campus Furesø.

Send til din ven. X Artiklen: LA og R: Nytænk campusplaner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LA og R: Nytænk campusplaner

Furesø - 15. maj 2017 kl. 05:38 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun 17 tilmeldinger til to erhvervsrettede 10. klassestilbud var ikke nok til at få realiseret Campus Furesø på Bybækskolen i år. Liberal Alliances byrådsmedlem Ole Holleufer og byrådskandidat Tine Hessner fra De Radikale stiller nu begge spørgsmålstegn ved, om placeringen af Campus Furesø på Bybækskolen er den rigtige.

- Jeg tror simpelthen ikke på, at stedet her er attraktivt for de unge. Det er slidt og for småt og virker mere som en praktisk løsning på ledig lokalekapacitet, siger Ole Holleufer, mens Tine Hessner tilføjer:

- Selvfølgelig har det indflydelse, hvordan skolen tager sig ud. Forældre vil gerne sende de unge i et tilbud som ligner, at det er kommet for at blive - et tilbud der tager sig selv alvorligt. Og de unge vil gerne til en "lækker" skole, hvor der er investeret. Jeg synes simpelthen ikke, det er startet ambitiøst nok.

De to, der begge stiller op til byrådet til efteråret, mødtes for nylig på Bybækskolen for at tale om Campus Furesø. Her blev der vendt de forskellige plusser og minusser ved beliggenheden. Beliggenheden, der er stationsnær, tæt på Farum Bytorv, er et plus, men de to politikere ser også en anden mulighed for at etablere et attraktivt uddannelsesmiljø i Furesø Kommune.

- Hvorfor ikke samle alle 10. klassestilbuddene geografisk samme sted? Og sikre en fødekæde videre til f.eks. en lokal medieuddannelse, HHX eller HTX? Vores unge i Furesø har faktisk langt til en ungdomsuddannelse, med mindre de vælger STX på Kruse. Ved samme lejlighed kunne man genindføre normal erhvervspraktik på folkeskolerne, så de unge kommer i kontakt med arbejdspladser og får interesse for andet end STX som vi - hånden på hjertet - må sige fylder rigtig meget i vores kommune, siger Tine Hessner.

Ole Holleufer er meget enig.

- Det er oplagt at tænke stort her, for eksempel ved at placere de erhvervsrettede 10. klasser på Egeskolen, som jo er en stor succes, sammen med de øvrige 10. klasses forløb. Og dernæst etablere lokale tilbud i forlængelse heraf.

Både Tine Hessner og Ole Holleufer mener, at der er brug for en nytænkning af den erhvervsrettede 10. klasse. Her skal både brugere og aftagere af erhvervsuddannelserne involveres: De unge, deres forældre, lærere og vejledere, andre elever, erhvervsliv og folk med viden om attraktive uddannelsesmiljøer. Også nærmiljøet, hvor tilbuddet skal ligge, bør inddrages aktivt.

De to har nu givet hinanden håndslag på, at de arbejder og taler videre om etableringen af det, de selv kalder »et attraktivt uddannelsesmiljø i Furesø - fra fødekæde til 10. klasse og med aktiv inddragelse af erhvervslivet«.