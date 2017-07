Se billedserie Klara Blauenfeldt og Karen Serena havde en travl uge i Skovhuset ved Søndersø. Foto: Jimmy Rømer

Send til din ven. X Artiklen: Kunstskole - med et oplagt talent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstskole - med et oplagt talent

Furesø - 03. juli 2017 kl. 05:55 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stensikkert tilløbsstykke. Bedre betegnelse kan man ikke finde, når det gælder Skovhuset ved Søndersø. Som led i Furesø Kommunes sommerferieaktiviteter for elever, der skal i 4. til 9. klasse efter ferien, har det traditionelt betydet nærmest et stormløb på en uges tid med kunstundervisning i Skovhuset. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tovholder på sommerferieaktiviteten, Ingrid Barsballe, fortæller, at da tilmeldingen startede den 23. maj klokken syv om morgenen, så buldrede det ind med tilmeldinger.

- Lynhurtigt havde vi 40 tilmeldinger og 30 på ventelisten, og en enkelt fortalte, at han havde siddet med to computere klar for at være sikker på at få plads, siger Ingrid Barsballe.

Den forgangne uge har været præget af engagerede lærerkræfter og nysgerrige og dygtige elever.

Keramikeren Christa Julins hold i Hareskovby er som altid vældig populært.

Trods regn og blæst mødte ni tapre elever op i keramikværkstedet. Mandag og tirsdag havde de formet, pølset, skåret figurer, krukker og meget mere. Fredag var deres værker forglødet og klar til dekoration. Det blev de, med mange forskellige farver, så rakubrændt, og de gik glade og stolte hjem over at kunne frembringe så flotte værker.

Billedkunstner Jane Maria Petersen har stået for tegneholdet i Skovhuset, og eleverne er blevet præsenteret for meget varierede opgaver.

- Vi har tegnet blandt andet portrætter af Pompeius fra Glyptoteket, lakridskonfekt, afrikanske masker, abstrakte mønstre og Anders And og Fætter Højben. Det har været forholdsvist frit og også i store formater. For eksempel har tegning med kul været populært, fordi det er meget anderledes og mere forudsigeligt, sagde Jane Maria Petersen.

Birgit Brandt har haft 10 elever på sit malehold, og de har arbejdet med blandt andet farvesammensætninger, forskellige motiver og teknikker.

- Det har været et godt hold, og alle har været fulde af initiativ og meget spørgende. Jeg håber, de har lyst til at kaste sig ud i kunsten og at nogle vil fortsætte med at male, forklarede Birgit Brandt.

Oppe under loftet i Skovhuset har Karen Serena haft hænderne fulde på sit eftertragtede grafikhold. En af hendes elever er 14-årige Klara Blauenfeldt, der allerede er et etableret navn inden for kunst og grafik. Klara har haft flere opsigtsvækkende udstillinger, og hun har været nomineret til Årets Talentpris 2017 af Furesø Kommune.

- Første gang jeg bemærkede Klara, så jeg med det samme, at hun var utrolig kreativ med egne ideer, og det har fantastisk at undervise hende, og hun har nærmest udviklet sig til at blive en slags assistent. Klara er allerede en ener, og jeg er sikker på, at hendes fremtid bliver noget med kunst og kreativitet, sagde Karen Serena.

Klara Blauenfeldts interesse for kunst kommer fra hendes morfar.

- Jeg følte nu ikke, at jeg var særlig god til at male, men så opdagede jeg grafikken. Karen er rigtig sjov at være sammen med, og hun ser ikke begrænsningerne men mulighederne. Igen i år har jeg lært noget nyt, og flere af mine venner har set mine værker og rost dem, bemærkede Klara Blauenfeldt.

Klara sendte et grafisk værk af sted til den første »International Print Biennale for Kids« på Fyns Grafiske Værksted. Hendes tryk blev brugt som plakat til biennalen, og hun blev nomineret til en præmie i sin aldersgruppe.

Tre af Klaras grafiske værker blev udvalgt til »Vårsalon« i Rådhushallen på Københavns Rådhus, en censureret kunstudstilling for unge mellem 13 og 19 år fra Danmark og Sverige. Komiteen skulle vælge 300 blandt 3000 indsendte. Denne anerkendelse fik hende til at indsende et grafisk portræt til konkurrencen »Portræt nu! for børn« på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød.

Efter sommerferien starter hun i 9. klasse, og senere står gymnasiet på programmet og derefter gerne en designskole.

Sidst i august starter nye hold i Skolen for Kunst, Design & Arkitektur på Skovhuset, og lærerkræfterne er igen Jane Maria Petersen, Birgit Brandt og Karen Serena.