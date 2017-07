Jim Midjord, formand for Hareskov IF Fodbold.

Send til din ven. X Artiklen: Kunstgræsbane i syltekrukken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstgræsbane i syltekrukken

Furesø - 31. juli 2017 kl. 10:23 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HARESKOVBY: Etableringen af en kunstgræsbane i Hareskovby har tilsyneladende lange udsigter. Og de er blevet endnu længere som følge af langsommelig sagsbehandling i Furesø Kommune. Jim Midjord og Naturklagenævnet måtte ligefrem rykke for svar på en del spørgsmål angående Danmarks Naturfredningsforening klage over projektet. Det tog forvaltningen fem måneder at få sendt svarene til Naturklagenævnet, som nu er i gang med sagsbehandlingen.

- Jeg undrer mig over processen. Hvorfor skal der gå så lang tid, og hvorfor skal jeg rykke forvaltningen, lyder det spørgende fra Jim Midjord.

Fra Furesø Kommunes side henvises til et usædvanligt pres på sagsbehandlingen.

- Der har det sidste halve år været et ekstraordinært pres på sagsbehandlingen, herunder i sager om VVM-screening og landzonesager, hvilket desværre har medført lange sagsbehandlingstider. Furesø Kommune afgav svar til klagenævnet den 31. maj 2017, og vi afventer nu deres stillingtagen, lyder det fra Elisabeth Gadegaard Wolstrup, centerchef i Center for By og Miljø.

Byrådsmedlem Egil Hulgaard (C) har fulgt sagen nøje og undrer sig såre.

- Det er politisk vedtaget, at projekterne i Farum og Hareskovby hørte sammen. Vi har måtte fravige den plan, fordi DN alene har valgt at klage over banen i Hareskovby. Jeg forstår ikke, hvorfor forvaltningen har valgt ikke at prioritere et svar i tide til Naturklagenævnet. Det forsinker processen unødigt. Det er trods alt et enigt byråd, der står bag de to kunstgræsprojekter, siger Egil Hulgaard.

Han føler sig dog sikker på, at kunstgræsbanen i Hareskovby bliver til noget, hvis ellers Naturklagenævnets kendelse giver mulighed for det.

- Kunstgræsbanerne i Furesø Kommune er besluttet af et enigt byråd som et samlet projekt. Så hvis Naturklagenævnets kendelse giver mulighed for det, er jeg sikker på, at byrådet vil gennemføre projektet. Alternativet er jo brud på en politisk aftale, siger Egil Hulgaard