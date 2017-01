Rejselysten på Gedevasevang har aldrig fejlet noget, heller ikke når det har gjaldt ballonture. Nu skal pensionister og efterlønnere af sted igen. Denne gang enten til Sverige, Azorerne, Sønderjylland eller Djursland. Foto: Allan Nørregaard

Kufferten pakkes i aktivitetscenter

Furesø - 24. januar 2017 kl. 06:19 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aktivitetscenter Gedevasevang i Farum indbyder til et rejsemøde onsdag den 25. januar klokken 13.30 for at præsentere et nyt udbud af rejser for kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der er fire rejser at vælge imellem: Tranetur over tre dage til Sverige den 8. april - 10. april, tur til Azorerne over otte dage den 15. maj - 22. maj, tur til Sønderjylland over fire dage den 26. juni - 29. juni, og tur til Rønde Højskole på Djursland over syv dage den 29. juli - 4. august.

Til de enkelte ferieture er der udarbejdet en folder med oplysninger om turens indhold, praktiske oplysninger og pris for deltagelse. Denne folder udleveres ved mødet.

Yderligere vil Rejseudvalget på Gedevasevang fortælle om arbejdet med at arrangere en flodkrydstur på Rhinen.

Et bærende element i Gedevasevangs rejseaktiviteter er, at samtlige rejse starter og ender på centerets adresse. Der stilles personale/frivillige til rådighed, hvis der er deltagere, der har behov for hjælp og for at give tryghed på turene.

- Gedevasevang Rejseudvalg har arrangeret ferieture i mere end 10 år og ser frem til at give deltagerne gode oplevelser, siger centerleder Birgit Viekær, Aktivitetscenter Gedevasevang.

Efter præsentationen af de enkelte rejsemål er det muligt at blive skrevet op til de det ønskede rejsemål. Ved alle ture er der begrænsede eneværelser.

Arrangementer er et åbent hus arrangement, så alle interesserede er meget velkomne.

Gedevasevang er vært med kaffe og kage.