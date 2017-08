Kruses Gymnasiums nuværende størrelse giver de optimale muligheder for at kombinere faglighed med det sociale aspekt, som her ved den årlige idrætsdag. Foto: Oliver Rosendal, Vinia Media

Kruses sætter rekord

Rektor for Kruses Gymnasium Carsten Gade mener, at den øgede interesse for gymnasiet er et resultat af mange forhold. I kraft af sin egenskab af privatgymnasium har Kruses nogle muligheder, som rektoren tror, spiller en særlig rolle.

- Som privatgymnasium har vi mulighed for at sammensætte nogle kombinationer af fag, som man ikke har på offentlige gymnasier, og dermed kan vi tilbyde eleverne noget, som de ikke kan få andre steder, forklarer Carsten Gade.

- Det er en ideel størrelse, hvor vi balancerer mellem at være store nok til at kunne tilbyde alle faglige muligheder og samtidig små nok til at have et studiemiljø, hvor lærerne kan overskue eleverne, og eleverne kan overskue hinanden. Også på tværs af årgange, forklarer han.