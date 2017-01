7. A fra Søndersøskolen er tændt på at blive Danmarks stærkeste klasse i rostafet.

Kraftige åretag i stærke 7. A

Furesø - 22. januar 2017 kl. 08:12 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Forening for Rosport samarbejder med udvalgte roklubber for at åbne dørene for 6. og 7. klasser, der gerne vil dyste mod hinanden i rostafet. De stærkeste går videre til Skole OL Finalen, som afvikles i juni i Århus. Her kåres vinderne som Danmarks stærkeste klasse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der er stor aktivitet ved romaskinerne i Roklubben Furesø.

16 elever fra 7.A på Søndersøskolen i Værløse er i fuld gang med en rostafet, hvor fire elever deler en romaskine og tilsammen skal ro 1000 meter. For hver 15 tag skal der skiftes roer, og det kræver god teknik og samarbejde at lave et hurtigt skift.

- Det er mega sjovt, siger Anton Trier Madsen fra 7.A, der netop er færdig med sin stafet.

Flemming Høier er idrætslærer for 7.A. Han har taget initiativ til at melde klassen til rostafetten:

- Jeg synes, det er rigtig fint at kunne vise eleverne andre sportgrene end dem, de kan dyrke i gymnastiktimerne. Og specielt sådan en rostafet er noget, de vil huske efter deres skoletid som en fælles oplevelse, hvor de har gjort noget sammen, siger han.

Der er fire klasser tilmeldt fra Søndersøskolen. Hver klasse skal møde op i roklubben 2 gange. Første gang får de en introduktion til romaskinerne og lærer hvordan, de laver en rostafet. Anden gang skal slaget slås, for her skal klassen tilsammen ro 4000 meter på tid. Hvis tiden er god, kvalificerer 7.A sig til de regionale rofinaler, som roklubberne arrangerer rundt i landet. Og de bedste 6. og 7. klasser går videre til Skole OL Finalen.

Helle Torp Eklund og Bo Hartz er de to instruktører, der instruerer og sætter børnene i gang.

- Vi gør det her, fordi vi rigtig gerne vil vise, at roning er sjovt for både piger og drenge. Mange af dem var rigtig engagerede og gode til det. Og det kribler i mig for at spørge dem, om de har lyst til at blive roere på vores ungdomshold, siger Helle Torp Eklund.

Det er højst sandsynligt, for Anton Trier Madsen er ikke i tvivl. Han kender lidt til roning i forvejen, fordi han for to år siden deltog i sommerferieroning i Furesø Roklub:

- Jeg var faktisk vild med det, og efter jeg har været med her, kunne jeg godt tænke mig at prøve det igen, siger Anton Trier Madsen.

Halvanden time er gået hurtigt og nu skal 7.A tilbage til Søndersøskolen.

Stemningen og sammenholdet er i top, men inden klassen smutter, bliver eleverne opfordret til at finde et kampråb til næste gang.

- Det skal være ét, der giver gejst og gå-på-mod siger Helle Torp Eklund.

Og det ser ud til at virke, for alle i klassen er top tændt på at give den max gas næste tirsdag, så de kan kvalificere sig i kampen om at blive Danmarks stærkeste klasse.