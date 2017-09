Heidi Storck

Send til din ven. X Artiklen: Kovending: Budgettet sendes i borgerhøring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kovending: Budgettet sendes i borgerhøring

Furesø - 08. september 2017 kl. 13:53 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en overraskende manøvre sender Borgmester Ole Bondo Christensen (S) budgettet i høring.

Et enigt byråd vedtog i 2016 et toårigt budgetforlig og gennemførte ved den lejlighed en borgerhøring om budgettet.

I første omgang var det derfor meningen, at byrådsmedlemmer blot skulle nikke ja til videreførslen af budgetforliget, men Heidi Storck (UP) strittede imod og endte med at få sin vilje.

- Det er fantastisk at opleve, at demokrati ikke kun er en hellensk drøm. At det lykkedes byrådet at trække i håndbremsen, så økonomiudvalgets beslutning blev omstødt, og Budget 2018 alligevel kommer i høring, var en klar sejr til demokratiet, siger Heidi Storck.

Den tidligere socialdemokrat fik sammen med resten af byrådet præsenteret udviklingen i budgettet ved et budgetseminar sidste fredag. Heidi Storck vurderede, at forudsætningerne for budgettet havde ændret sig. Det blev efterfølgende debatteret, hvor stort et ekstrabeløb, der reelt var tilrådighed.

I forbindelse med byrådsmødet torsdag aften fastholdt viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S) i første omgang, at der ikke var grund til at sende budgettet i borgerhøring, men så fulgte en højest overraskende udvikling.

For Heidi Storck fik opbakning til sit ønske om borgerhøring fra Liberal Alliances Ole Holleufer og Enhedslistens Øjvind Vilsholm. Så fulgte det Radikale Venstres Helle Katrine Møller trop, hvilket fik borgmester Ole Bondo Christensen ind i sagen.

- Vi sender budgettet i høring, lød det fra borgmesteren.

Overraskelsen hos byrådsmedlemmerne var så stor, at Ole Bondo Christensen blev nødsaget til at gentage sine ord.