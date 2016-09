Furesø Kommune sætter fokus på forebyggelse af faldulykker. Foto: Kasper Blomgren Foto: Foto: Kasper Blomgren

Kom faldet i forkøbet - indsats gavner

Furesø - 11. september 2016 kl. 08:13 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver tredje over 65 år falder mindst en gang om året, og det kan have alvorlige konsekvenser. Der kan være mange årsager til faldulykker, og heldigvis kan man selv forebygge de fleste. Kom og bliv klogere, når der afholdes temamøder om faldforebyggelse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Omkring hver femte fald har alvorlige konsekvenser som brud og lignende skader. Vi kender faktisk mange af årsagerne til fald, og vi kan se, at det nytter at gøre noget ved dem. Ofte kan du selv gøre meget for at undgå at falde.

Det fortæller sundhedskonsulent Anette Melin fra Furesø Kommunes Center for Social og Sundhed. Hun opfordrer alle fra 65 år og op, som er bekymret for at falde til at deltage i de temamøder om faldforebyggelse, som Furesø Kommune nu indbyder til.

- I Furesø Kommune har vi fokus på at minimere antallet af faldulykker ved at finde årsagerne til faldet. Færre kræfter i benene og dårlig balance er ofte én af årsagerne, som heldigvis nemt kan forebygges med træning. Vægttab og D-vitamin-mangel er også faktorer, vi ved er med til at øge faldtendensen. Det tænker man måske ikke så meget over, siger Anette Melin og tilføjer, at faldforebyggelse handler om at forebygge alderens påvirkning af dit liv.

- Vi kan se, at indsatsen bærer frugt, men ofte har vi først mulighed for at sætte ind efter faldet, hvor der måske allerede er sket skade. Der kan være mange årsager til fald. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvorfor du er faldet. Hvad der kan ligne et hændeligt uheld, kan godt hænge sammen med for eksempel en ændret balance eller ændringer i synet. Begge dele er en naturlig del af normal aldring, siger Anette Melin.

Der bydes på lidt at spise og drikke undervejs. Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig. Læs mere på www.furesoe.dk/faldforebyggelse.

Udover temamøderne tilbyder kommunen også faldudredning til dem, der er over 65 år og har været faldet og er i risiko for at falde igen. Man er velkommen til at kontakte kommunen på fald@furesoe.dk, hvis man ønsker hjælp af sundhedsfagligt personale til at forebygge fald.

Temamøderne afholdes i et samarbejde med pleje- og aktivitetscentre i Furesø Kommune:

1) Tirsdag den 13. september på Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården, klokken 17-20. Tilmeld på telefon: 72 35 58 03.

2) Onsdag den 21. september på Lillevang Dagtilbud i Farum, klokken 17-20. Tilmeld på telefon 72 35 64 65.

3) Onsdag den 28. september på Gedevasevang Aktivitetscenter, klokken 13-16. Tilmeld på telefon 44 95 22 55.