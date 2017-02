Nordsjællands Politi måtte anholde to mænd efter et knivstikkeri i Farum. Foto: Kenn Thomsen

Knivstik på åben gade

En 24-årig mand fra Farum fik først et par på hovedet og lidt senere et knivstik i læggen torsdag ved 12.30-tiden på Stavnsholtvej i Farum. Det oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Voldssagen startede med, at to biler standsede på Stavnsholtvej, og to mænd uden fast bopæl, men med tilknytning til Værløse, kom op at toppes med den 24-årige. Han blev slået i hovedet ind gennem bilruden, og da han trak benet op for at beskytte sig, blev han stukket med en kniv og fik en flænge.