Valgkampen er skudt i gang, og det skete på Laanshøj. Fra venstre ses Tine Hessner (RV), Ole Holleufer (RV), Anders Bache (Enhedslisten) og Hanne Juel (Alternativet) Foto: Henriette Moos

Send til din ven. X Artiklen: Klare udmeldinger på det første vælgermøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klare udmeldinger på det første vælgermøde

Furesø - 08. juni 2017 kl. 05:51 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunens første vælgermøde op til efterårets kommunalvalg fandt sted på Laanshøj til grundlovsarrangement den 5. juni. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Læs også: Årelang kamp mod møgbreve

Beboerforeningen Laanshøj havde inviteret beboerne og fire politikere på tværs af det politiske spektrum - de fleste af dem nyopstillede - til en snak om deres syn på flyvestationens udvikling, trafik, skoler, naturbevarelse versus boligvækst og borgerindragelse.

Tine Hessner (RV), Ole Holleufer (LA), Anders Bache (Enhedslisten) og Hanne Juel (Alternativet) var inviteret til at sidde i panelet og kom med klare udmeldinger på nogle af deres mærkesager, der gav tilhørerne en god fornemmelse af fire forskellige partier - også lokalpolitisk.

Politikerne fik omvendt lidt at tænke over gennem de fremmødtes spørgsmål, blandt andet om den manglende helhedstænkning for aktivitetstyper og støjniveauer for de samlede aktiviteter på flyvestationen, om kapaciteten på fremtidens skoler og institutioner i Værløse og Jonstrup når Sydlejren og Laanshøj er fuldt udbygget.

De fik også en bunden opgave i at få løst trafiksituationen på Kirke Værløsevej, før de tænker på nogen som helst nye former for udvikling. Alle politikere takkede for de mange gode ideer til deres videre politiske arbejde og valgkamp.

Mødet blev afsluttet med, at de fire politikere kvitterede overfor Laanshøjs beboere med et godt råd:

- Fortsæt med at være vagthund og brug jeres professionelle ressourcer til at skabe bedre helheder i kommunens udvikling - vi politikere har brug for det, sagde Ole Holleufer.

Tine Hessner sagde:

- Tænk bredere end jeres eget område og allierer jer med andre borgere i kommunen omkring de store spørgsmål.

Anders Bache opfordrede til at grundlovmødet på Laanshøj blev en ny tradition i Furesø, da rammerne i den lille æblelund viste sig at være helt perfekte til dette formål.

Hanne Juel opfordrede til at fortsætte med at kæmpe for gennemsigtighed og for at forholdene for skoler, daginstitutioner ikke bliver forringede.

- I Beboerforeningen Laanshøj takker vi for de gode råd og særligt rådet om en fast tradition med grundlovsmøder på Laanshøj giver inspiration til at skabe en god ramme for dialog med det nyvalgte byråd i foråret 2018, siger formand Henriette Moos og ønskede i øvrigt alle fire politikere en god valgkamp.

relaterede artikler

Overdådig kunst og mavepustere 06. juni 2017 kl. 10:58

Skovlyst med i kinesisk messe 06. juni 2017 kl. 06:00