Gitte Erskov Hendriksen er frivillig mentor for en ung sårbar kvinde i Furesø Kommune. Foto: Unges Uddannelsescenter Foto: Anna-Lene Riber

Send til din ven. X Artiklen: Kærligt skub til unge sårbare kvinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kærligt skub til unge sårbare kvinder

Furesø - 01. februar 2017 kl. 06:00 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks kommuner på Sjælland deltager i et mentorprogram for unge, sårbare kvinder, og Furesø Kommune har været med fra starten sidste år, og kommunen har som den første sagt ja til at være med i næste fase, hvor kommunerne skal betale for at benytte programmet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Mentorprogrammet hedder PIFT og er et samarbejde mellem KVINFO og Foreningen Nydansker. Det er tilrettelagt, så både unge fra etniske minoriteter og unge med etnisk dansk baggrund kan deltage.

I løbet af mentorforløbene har PIFT foretaget målinger af mødefrekvensen mellem mentor og den unge mentee. Mentorerne udtrykker, at møderne med mentee i høj grad har taget afsæt i de unges ønsker og behov. Mentorerne har talt med de unge kvinder om for eksempel uddannelse, familie, fritidsliv, bolig, økonomi, kærester og personlige problemer.

En evaluering viser, at PIFT's tilbud er relevant for et supplerende tilbud til målgruppen.

Hovedindtrykket er, at de unge kvinder har gennemgået en positiv udvikling. PIFT har udbudt ni mentorkurser for kommende mentorer, der bliver uddannet til at udfylde rollen. Der har været stor tilfredshed med kurserne, og mentorerne fremhæver blandt andet, at de får hurtig respons, gode match og sparring af PIFT.

Nogle af de gennemgående træk ved de unges forklaringer er, at mentor har været god at tale med, god til at lytte, og der har været en god kemi mellem dem.

- Mentor er god til at lytte og sige tingene ligeud, og det har jeg haft brug for. Hun er der, når man har brug for hende, lyder en reaktion.

- Mentor er en varm og åben person - hun tager imod alle med åbent hjerte. Man kan ikke holde noget hemmeligt for hende, for man får lyst til at dele det med hende, lyder en anden.

84 procent af de unge svarer, at du alt i alt har haft glæde af at have en mentor. 100 procent mener, at de i meget høj, i mindre høj eller i nogen grad vil anbefale mentorordningen til andre unge.

Evalueringen konkluderer at mentorforløbene overordnet har været succesfulde for dem, der har haft et forløb af minimum tre måneders varighed. Forløbene har haft en positiv indflydelse på de unges live generelt - både når det glæder job, uddannelse og socialliv.

June Wibeck-Nilsson, leder af Ungeenheden i Jobcenter Furesø, er godt tilfreds med projektet, som hun kalder et fint supplement til den samlede indsats for de sårbare unge kvinder.

- Resultaterne er fine, og det er blandt andet derfor, vi ønsker at fortsætte projektet. Mange unge skal støttes, fordi de ikke har et netværk, der kan hjælpe dem, når der opstår forskellige problemer. Det kan være et svært forståeligt brev fra for eksempel en offentlig myndighed eller noget andet. Så har de måske brug for en voksenrolle, der kan træde til, forklarer June Wibeck-Nilsson. Og hun tilføjer:

- På landsplan oplever man, at der bliver flere og flere sårbare unge, men vi kan ikke verificere samme stigning men de sårbare unge kvinder findes tillige i Furesø Kommune.

- Vi har sårbare unge, og det tager ofte lang tid at plante det frø, der gør, at de unge forstår, at vi kan hjælpe dem. PIFT's mentorer er frivillige, og det er en vigtig pointe, for en frivilligs indsats giver ofte et helt andet resultat, end hvis den unge får tildelt en offentlig ansat, siger June Wibeck-Nilsson.

- Vi benytter primært frivillige mentorer til unge, der er kommet videre i ordinær uddannelse. Det vil sige som en fastholdelsesindsats. Og det giver rigtig god mening i forhold til at få dem fastholdt i uddannelsessystemet - både i forhold til den enkeltes livskvalitet og samfundsøkonomisk.

De unge sårbare kvinder fra Furesø Kommune er i alderen 18 til 30 år og primært etniske danske.

- De har brug for støtte, og det kan frivillige mentorer give dem. Når vi oplever en sårbar ung kvinde, tager vi kontakt til PIFT, og selvfølgelig er det af afgørende betydning, at matchet mellem mentoren og menteen er i orden, bemærker June Wibeck-Nilsson.

Gitte Erskov Hendriksen er mentor for en ung sårbar kvinde i Furesø Kommune.

- Jeg er i forvejen erhvervsmentor i Foreningen Nydansker, og jeg blev kontaktet af PIFT og matchet med den unge kvinde. Jeg har været på intro-kurser i begge foreninger, og mit første møde med den unge var på en café, hvor hun havde taget sin mor med, fortæller Gitte Erskov Hendriksen.

Hun tilføjer, at samtalen gik fint, og selv om hun kun har mødtes med den unge en håndfuld gange, så forløber det udmærket.

- Måske styrer jeg nok samtalerne lidt, men det er vigtigt, vi følger op på aftaler, sætter nye mål og så videre. Jeg føler, at vore snakke forløber let, og hun er nem at samarbejde med, siger Gitte Erskov Hendriksen, der bor i Brøndby Kommune og arbejder i Værløse.

Den unge sårbare kvinde har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og det tror Gitte Erskov Hendriksen nok skal lykkes.

- Det kræver selvfølgelig en indsats, men hun yder noget, og jeg tror, jeg kan hjælpe med, at hun målrettet og fokuseret kommer i job. Hendes ansøgninger skal skærpes, og hun skal tro på sig selv og opdage, at hun kan meget mere, end hun tror. Omdrejningspunktet bliver, at vi får klarlagt hendes ressourcer, forcer, potentiale og barrierer, forklarer Gitte Erskov Hendriksen.

Hendes mentee er 20-årige Lotte fra Værløse.

- Det var nærmest en fejl, at jeg kom til at høre om PIFT. Jeg var til møde med min sagsbehandler i kommunen for at finde en løsning på mit arbejdsproblem og blev præsenteret for projektet. I første omgang troede jeg, at der var tale om hyggelige snakke i en venindegruppe, og jeg blev noget forbavset over, at jeg fik tildelt en mentor, forklarer Lotte, hvis efternavn er redaktionen kendt. Og hun tilføjer:

- Men forløbet har været fint, og min mentor har blandt hjulpet med mine jobansøgninger. Jeg har sendt flere og håber at komme til samtaler - gerne i butiksbranchen. Så selv om jeg troede projektet var noget helt andet, så er jeg meget tilfreds med forløbet og kan klart anbefale andre at deltage.

Udover diverse jobansøgninger får Lotte tiden til at gå med at passe og pleje sin lånehest - og kæresten.

- Så ja, jeg er optimistisk med hensyn til fremtiden, siger Lotte.