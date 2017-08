Gustav Juul er Venstres borgmesterkandidat i Furesø Kommune Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Juul: Bredt samarbejde er vejen frem

Furesø - 19. august 2017

Af Mikkel Kjølby

SOMMERINTERVIEW: En borgerlig sejr ved kommunalvalget betyder ikke et farvel til bredt samarbejde i byrådet, hvis det står til Venstres spidskandidat Gustav Juul.

For snart fem år siden dukkede Gustav Juul op som en trold af en æske og vandt sensationelt over Nick Allentoft i afstemningen om Venstres borgmesterskandidatur til kommunalvalget i 2013. Nu har han haft fire år til at etablere sig som Venstres topfigur i Furesø. Det er fire år, der har været præget af ro på bagsmækken i Venstre og bredt samarbejde i byrådet. Og skulle det lykkes Gustav Juul at vriste borgmestermagten ud af armene på Ole Bondo Christensen (S) bliver der ikke ændret på det brede samarbejde henover midten.

- Hvis vi skal flytte kommunen, og det skal vi jo, for vi skal gøre Furesø til et endnu bedre sted at bo. Så skal det ske i et bredt samarbejde. Ellers er der for stor risiko for, at mange tiltag bliver rullet tilbage ved skiftende flertal. Så stort et flertal som muligt skal stå bag budgetforlig og andre store tiltag, fastslår Gustav Juul.

Venstre har da også været med i stort set samtlige store forlig i de seneste fire år og har sat store fingeraftryk.

- Vi har i den grad fået nogle fornuftige løsninger blandt andet i forbindelse med etableringen af rådhuset og jobcenteret. Det er selvfølgelig ikke gået fuldstændig, som Venstre ønskede det. For der er 21 medlemmer af byrådet. Men i forhold til vores størrelse har vi været med til at præge tingene, siger Gustav Juul, som er godt tilfreds med den måde partiet har præsenteret sig selv i denne byrådsperiode.

- Jeg synes, vi har præsenteret os på en måde, som jeg kan stå inde for. Kendetegnende for de fire år er, at kommunalpolitik er samarbejde. Fra mit synspunkt er der ingen tvivl om, at kommunalpolitik også handler meget om relationer mennesker imellem. Det handler rigtig meget om at hugge en hæl og klippe en tå. Der er ikke nogen partier, der har absolut flertal i byrådet, så alt skal være i samarbejde med andre partier. Det er nemmere, hvis man kender hinanden godt. Det korte af det lange er, at man skal skabe resultater. Jeg er tilfreds, hvis man har en opfattelse af, at Venstre gerne vil samarbejde.

