Naboerne til Spejdergrunden fik held med at få nedjusteret byggeriet på den centrale grund i Værløse.

Justeret byggeri på Spejdergrunden

Furesø - 15. september 2017 kl. 15:10 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vakte bekymring hos naboerne til den ubebyggede grund Kollekollevej 31-39, da Furesø Kommune offentliggjorde et forslag om et 15 meter højt kontorhus.

Efter 27 høringssvar har Furesø Kommune justeret på planerne for grunden. Ikke mindst for at få trafikken til at glide.

Udvalgsformand John Ingemann Allentoft (C) fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i Furesø fortæller:

- I udvalget sætter vi stor pris på nabogruppens engagement. Jeg er sikker på, vi ender med et byggeri, som alle kan acceptere. Som det er nu, ligger der ikke et konkret projekt på grunden, så det bliver spændende at lodde interessen blandt ejendomsudviklerne, siger han.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets beslutning betyder, at lokalplanens krav til et byggeri på grunden skærpes på en række punkter.

- Først og fremmest begrænser vi byggemulighederne på grunden i forhold til det offentliggjorte planforslag - fra 3.150 m² til max 2.700 m². Højden nedsættes fra max 15 til max 11,5 meter, suppleret med det krav, at en del af bygningen kun må være 8,5 m høj, så vi får et spændende byggeri med stor variation. Det vil også vise sig ved, at et byggeri skal udføres med stor variation i facaden, siger John Ingemann Allentoft.

Et af kritikpunkterne mod det oprindelig forslag gik på trafvikafviklingen på en af byens mest trafikerede veje kunne blive blokeret. Det tager det nye forslag højde for ved at sikre plads mellem kørebanerne, så trafik fra vest kan svinge ind på grunden uden at blokere den øvrige trafik på Kollekollevej, der specielt i morgenmyldretiden er meget tæt. Samtidig undersøger kommunen andre tiltag, der kan lette trafikafviklingen.