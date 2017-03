Jobcenter renoveres af litauisk konfliktfirma

- Vi har gjort vores holdning klar overfor Furesø Kommune, og de har fortalt, at de arbejder på højtryk for at finde en løsning med bygherren. Det er noget ironisk, at konfliktramte arbejdere er i gang med at renovere et jobcenter, forklarer Rasmus Kreutzmann.

- Vi er naturligvis i gang med at afklare, hvad der er op og ned i sagen. I forvaltningen er vi her til eftermiddag (onsdag, red.) blevet gjort opmærksom på pressemeddelelsen fra 3F, og vi har reageret prompte over for udlejeren af bygningen i dag med et krav om, at vi og udlejer mødes inden for de næste døgn og får afklaret situationen.