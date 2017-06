To af de unge mennesker, der nu har en lønnet funktion i Farum Kulturhus.

Job til unge satte stopper for drengestreger

Furesø - 13. juni 2017 kl. 05:54 Af Jimmy Rømer

Farum Kulturhus og biblioteket var blevet tilholdssted for grupper af unge indvandrere - men nu arbejder de i kulturhuset og får løn for det, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Lediggang er roden til alt ondt... eller i det mindste til en del drengestreger og fest i gaden, som de fleste nok - uanset etnisk oprindelse - har været med til på et eller andet tidspunkt i deres liv. Sådan har det også været med en gruppe af netop unge indvandrere i miljøet omkring Farum Kulturhus - indtil kulturhuset fik en god idé: Vi giver dem et job.

- Og det har med et trylleslag ændret en hel masse ting. Balladen er standset, og de unge mennesker er begyndt at føle ansvar for vores fælles værdier. Og det beror alene på, at de har fået et job i kulturhuset, hvor de løser forskellige lette opgaver - store og små - og får en løn for det, så de forstår, at deres indsats er værdsat, fortæller kulturhusleder Zanne Jahn.

Hun fik ideen til projektet sammen med socialpædagog Khalil Ahmed i Furesø Kommune, og sammen kontaktede de kulturhusets øvrige institutioner, Immigrantmuseet, Furesø Musikskole og biblioteket. Her var de tre ledere straks med på ideen og gav den 100 procents opbakning - og således også til at deltage i de relativt beskedne udgifter ordningen koster.

- Det er et lommepengeprojekt, vi har sat i søen, og det har en rigtig positiv virkning, siger Khalil Ahmed.

Formålet med projektet er at skabe positive relationer mellem de unge selv, personalet og borgerne i kommunen. Og så er der den opdragende funktion, hvor de unge får respekt for værdierne, respekt for sig selv og får lært noget så simpelt, som at oprette en konto i banken.

Der opstod problemer her og der, og efterhånden tog det hele lidt mere fart, end kulturhuset havde set før. Biblioteket og Kulturhuset blev hurtigt til samlingssted - og interessen for at bruge kulturhuset på denne lidt alternative måde, bredte sig.

- Som andre unge tænkte de måske ikke lige på at tage de tomme sodavandsflasker og chips-poser med sig, når de skulle videre. Og det går jo ikke i længden. Der blev tænkt mange tanker og mulige løsninger - indtil vi fik den idé, at de unge mennesker simpelthen skulle arbejde for huset, siger Khalil Ahmed.

Han har med de samme unge at gøre til daglig og har en virkelig god kontakt til dem. De respekterer ham og reagerer rigtig positivt på den motivation, han formidler til dem.

-Vi giver dem et tilhørsforhold på en helt ny måde, siger Zanne Jahn.

- I dag er der 10-12 unge i gruppen - og interessen er så stor, at vi har måttet oprette en venteliste. Og udgangspunktet er i øvrigt helt naturligt, at alle er mere end velkomne, siger Khalil Ahmed. Og han fortsætter:

-Vi har i øvrigt også tilbudt et lignende projekt til Galaksen i Værløse og de unge omkring den. De har problemer i dagligdagen, der ligner dem, vi har i kulturhuset i Farum. Så en indsats her, vil helt sikkert kunne gøre det samme. Også her handler det om, at ungdommen får en succesoplevelse, højere selvværd og gode relationer til hinanden og omverdenen.

- Og så lærer de også at møde til tiden. Det er nemlig et must, når man får sådan et arbejde. Så det skal de. Det er en del af læringsprocessen, tilføjer Zanne Jahn.

- Det er i øvrigt vigtigt at slå fast, at der ikke er tale om hårdt arbejde på nogen måde. De får kun lette opgaver, så kan alle være med, slutter Khalil Ahmed.